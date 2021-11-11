2022 asgari ücret zammı için ilk rakam ortaya çıktı! 2022 yılı AGİ, işsizlik maaşı, taşeron 4/d işçi zammı kaç TL olacak?

2022 asgari ücret zammı amacıyla ilk rakam meydana çıkmış durumda. 2022 yılı AGİ, işsizlik maaşı, taşeron 4/d işçi zammı da en çok beklenilen arasında. 10 milyondan çok çalışan bu rakamları bekliyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden meydana gelen komisyon, her yıl Aralık ayının ilk günlerinde, ilk toplantısını gerçekleştiriyor. Hükümet, işçi ve işverenin ev sahipliğinde düzenlenecek asgari ücret görüşmeleri Aralık ayının son haftasına kadar devam edecek. Son hafta yapılacak toplantıdan sonda Çalışma Bakanlığı, 2022 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıklayacak. 2022 asgari ücret zammının açıklanmasının sonrasında çoğu kalemde maaş artışları da olacak.