2022 asgari ücret zammı için ilk rakam ortaya çıktı! 2022 yılı AGİ, işsizlik maaşı, taşeron 4/d işçi zammı kaç TL olacak?
10 milyondan çok vatandaşı yakından ilgilendiren asgari ücret zammı sürecinde artık geri sayım başladı. Zam görüşmeleri önümüzdeki ay başlayacak. 10 milyondan çok birey 2022 senesi asgari ücretinin ne kadar olacağını merak eder iken ilk kritik açıklama geldi. Yapılan bildirimde 2022 asgari ücret zammı amacıyla ilk tahmini rakama yer verildi. Asgari ücret zamları her sene bulunduğu gibi Aralık ayında oluşturulan görüşmeler sonucunda belirlenecek. 2022 Ocak ayı itibari ile asgari ücret zamlı olarak verilmeye başlanacak.
2022 asgari ücret zammı amacıyla ilk rakam meydana çıkmış durumda. 2022 yılı AGİ, işsizlik maaşı, taşeron 4/d işçi zammı da en çok beklenilen arasında. 10 milyondan çok çalışan bu rakamları bekliyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden meydana gelen komisyon, her yıl Aralık ayının ilk günlerinde, ilk toplantısını gerçekleştiriyor. Hükümet, işçi ve işverenin ev sahipliğinde düzenlenecek asgari ücret görüşmeleri Aralık ayının son haftasına kadar devam edecek. Son hafta yapılacak toplantıdan sonda Çalışma Bakanlığı, 2022 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıklayacak. 2022 asgari ücret zammının açıklanmasının sonrasında çoğu kalemde maaş artışları da olacak.
2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?
2022 yılı asgari ücret zammı için Aralık ayında toplantılar yapılacak. Son toplantının ardından 25-28 Aralık tarihleri arasında asgari ücret zammının açıklanması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE BİRLİKTE DEĞİŞECEK MAAŞLAR
2022 asgari ücret zammının açıklanmasının ardından birçok kalemde maaş artışları da olacak. Taşeron işçi maaşları, TİS'e göre zam alan 4/d'li işçiler, işsizlik maaşı alanlar, iş görmezlik ödeneği, AGİ, yaşlılık aylığı, engelli maaşları ve Bağkur primleri ile birlikte birçok kalemde rakamlar değişecek.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2022 NE KADAR?
Asgari ücret 2022 zam seviyesi şimdilik belli değil. Asgari ücret zam seviyesi 2022 senesi amacıyla Aralık ayının son haftasında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından karara bağlanacak. 2021 asgari ücret zam seviyesi yüzde 21.56 olmuştu. 2022 asgari ücret zam seviyesi da geride bıraktığımız sene olduğu gibi yüzde 20-22 arasında olması bekleniyor. Yani 2022 asgari ücret ön görüsü 3500-3700 TL arasında olması öngörü ediliyor.