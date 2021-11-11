En az 3.200 TL maaşla 109.844 işçi aranıyor! 19-37 yaş arası iş arayanlara müjde! 1.130.293 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR acil kodla aktardı!
19-37 yaş arası iş arayanlara müjde! 1.130.293 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR acil kodla aktardı. En az 3.200 TL maaşla 109.844 işçi aranıyor. Her gün yüzlerce farklı sektördeki işçi alımı ilanlarını resmi internet sitesinden paylaşan İŞKUR ilanları güncelledi ve pek çok alanda alım yapılacak. Çeşitli alanlarda işçi alım bilgisini veren firmalarda toplam açık iş pozisyonu toplamda 109 bin oldu. 2021 yılının başından bu yana 1.130.293 kişinin iş bulmasına vesile olan Türkiye İş Kurumu yeni işçi ve personel alımı ilanları iş arayanlar tarafından inceleniyor. Yılbaşında şu güne kadar 1 milyon 130 binden fazla vatandaş kurum aracılığıyla yeni işini buldu.
11.11.2021 08:53
- Son Güncelleme: 11.11.2021 08:53
İş arayan vatandaşlara her konuda yardımcı olan İŞKUR, yeni işçi alımı ilanlarını acil kodla paylaştı. İŞKUR'un ilanlar kısmında detaylı bir şekilde bakıldığında en çok alım yapılacak sektörler arasında özellikle beden işçisi, çağrı merkezi müşteri temsilcisi ve depo görevlisi alanlarında büyük bir istihdam olduğu fark ediliyor. Yılın ilk 10 ayında 1.130.293 kişiye iş bulan İŞKUR'da formu doldurana seçtiği mesleğe göre anında iş imkanı sunuluyor. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların mevcut işçi alımı ilanlarını yayımlayan kurum bu sayede vatandaşların iş bulmasını sağlıyor.