En az 3.200 TL maaşla 109.844 işçi aranıyor! 19-37 yaş arası iş arayanlara müjde! 1.130.293 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR acil kodla aktardı!

İş arayan vatandaşlara her konuda yardımcı olan İŞKUR, yeni işçi alımı ilanlarını acil kodla paylaştı. İŞKUR'un ilanlar kısmında detaylı bir şekilde bakıldığında en çok alım yapılacak sektörler arasında özellikle beden işçisi, çağrı merkezi müşteri temsilcisi ve depo görevlisi alanlarında büyük bir istihdam olduğu fark ediliyor. Yılın ilk 10 ayında 1.130.293 kişiye iş bulan İŞKUR'da formu doldurana seçtiği mesleğe göre anında iş imkanı sunuluyor. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların mevcut işçi alımı ilanlarını yayımlayan kurum bu sayede vatandaşların iş bulmasını sağlıyor.