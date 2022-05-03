25 yıl evli kalan, 180 gün 26 hafta primi olana erken emeklilik: Yaş şartı yok! 4 adımda en düşük 2.500 TL... Evli kadınlara, annelere emeklilik yolu!

Annelere emeklilik hakkında aramalar her geçen gün artıyor. Ülkemizde annelere erken emekliliğin yolunu doğum borçlanması açıyor. Borçlanma, 6 yıla varan süre kazandırıyor. Evlat edinenler doğum borçlanmasından yararlanıyor ve staj kriterine uyanlara yaş avantajı sağlanıyor. Öte yandan engelli çocuğu olana ise farklı kolaylıklar veriliyor. Kadın çalışanların bir çoğu doğum yaptıktan sonra çocuklarının bakımı için iş hayatından uzak kalıyor. Böylece hem emeklilikleri gecikiyor hem de prim gün sayıları azalıyor. Peki doğum borçlanmasından hangi anneler yararlanabilir? Borçlanılan prim, hangi süreleri kapsar? Evlat edinenler doğum borçlanmasından faydalanabilir mi? İşte merak edilenler haberimizde...