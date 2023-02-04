İndirimle 1 Litresi 21 TL'nin altına düşecek! Brent petrolün varil fiyatı 82,12 dolarla diplere düştü!
Benzin ve motorin fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. İndirim ve zam haberleri için sürücüler güncel benzin fiyatlarını arama motorlarında sorguluyor. Peki,1 LT benzin ve motorin kaç TL olacak? Benzin ve motorine indirim gelecek mi? İşte detaylar.
04.02.2023 12:26 - Son Güncelleme: 04.02.2023 12:26
Akaryakıt fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Benzin ve motorin fiyatlarında güncel tarife araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,12 dolardan işlem görüyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre 4 Şubat gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatları için bir indirim daha bekleniyor. Peki, 1 LT benzin, mazot ve LPG kaç TL oldu? Akaryakıta indirim geldi mi? İşte güncel fiyat listesi.