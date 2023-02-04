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Haberler Ekonomi İndirimle 1 Litresi 21 TL'nin altına düşecek! Brent petrolün varil fiyatı 82,12 dolarla diplere düştü!

İndirimle 1 Litresi 21 TL'nin altına düşecek! Brent petrolün varil fiyatı 82,12 dolarla diplere düştü!

Benzin ve motorin fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. İndirim ve zam haberleri için sürücüler güncel benzin fiyatlarını arama motorlarında sorguluyor. Peki,1 LT benzin ve motorin kaç TL olacak? Benzin ve motorine indirim gelecek mi? İşte detaylar.

takvim.com.tr
04.02.2023 12:26 - Son Güncelleme: 04.02.2023 12:26
İndirimle 1 Litresi 21 TL’nin altına düşecek! Brent petrolün varil fiyatı 82,12 dolarla diplere düştü! MAZOT, BENZİN, LPG’de ÇİFTE BAYRAM! Shell, BP, Opet, TOTAL...

Akaryakıt fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Benzin ve motorin fiyatlarında güncel tarife araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,12 dolardan işlem görüyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre 4 Şubat gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatları için bir indirim daha bekleniyor. Peki, 1 LT benzin, mazot ve LPG kaç TL oldu? Akaryakıta indirim geldi mi? İşte güncel fiyat listesi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İndirimle 1 Litresi 21 TL’nin altına düşecek! Brent petrolün varil fiyatı 82,12 dolarla diplere düştü! MAZOT, BENZİN, LPG’de ÇİFTE BAYRAM! Shell, BP, Opet, TOTAL...

MOTORİN İNDİRİM HABERİ GELDİ

Motorin fiyatları için 3 Şubat Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 65 kuruşluk bir indirim geldi.

İndirimle 1 Litresi 21 TL’nin altına düşecek! Brent petrolün varil fiyatı 82,12 dolarla diplere düştü! MAZOT, BENZİN, LPG’de ÇİFTE BAYRAM! Shell, BP, Opet, TOTAL...

4 Şubat Cumartesi günü gece yarısından sonra motorin litre fiyatı için 68 kuruşluk bir daha indirim bekleniyor.

İndirimle 1 Litresi 21 TL’nin altına düşecek! Brent petrolün varil fiyatı 82,12 dolarla diplere düştü! MAZOT, BENZİN, LPG’de ÇİFTE BAYRAM! Shell, BP, Opet, TOTAL...

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Yarın için de benzin fiyatları için herhangi bir indirim-zam beklenmiyor.

İndirimle 1 Litresi 21 TL’nin altına düşecek! Brent petrolün varil fiyatı 82,12 dolarla diplere düştü! MAZOT, BENZİN, LPG’de ÇİFTE BAYRAM! Shell, BP, Opet, TOTAL...

BENZİN VE MAZOT FİYATI NE KADAR OLDU?

Motorin fiyatları

İstanbul 21.82 TL
Ankara 22.11 TL
İzmir 22.15 TL

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