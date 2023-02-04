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11 gün sonra altını olanlar mest olacak! Bu rakamları görenlerin resmen gözleri fırladı! Altın fiyatları alev alev yandı! Net tarihi verdi!

Altın fiyatları Aralık ayından bu yana artışını sürdürüyor. Genellikle süratli bir yükseliş trendine başladığı Şubat ayının başından bu yana altın fiyatlarının ne kadar yükseleceğine dair çok fazla spekülasyon var. Ünlü altın eksperi İslam Memiş bu hususta mühim açıklama yaptı ve yatırım tavsiyeleri verdi.

takvim.com.tr
04.02.2023 10:08 - Son Güncelleme: 04.02.2023 10:08
11 gün sonra altını olanlar mest olacak! Bu rakamları görenlerin resmen gözleri fırladı! Altın fiyatları alev alev yandı! Net tarihi verdi!

Bu rakamları görenlerin resmen gözleri fırladı! Yatırımcıların güvenli liman olarak değerlendirdiği altında fiyatlar bugün gene şaşırttı! Gram altın fiyatları çok sert yükseldi. Altın fiyatlarının güne yükselişle başladığı ifade edildi ve yatırımcılar ve kişiler bağlamında altın fiyatları anlık olarak araştırılıyor. Şubat ayı içinde altının seyri çoğu yatırımcı bağlamında merak ediliyor. Piyasalardan gelen son verilere göre ise, altın bugün yukarıya yönlü hareket etti.

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11 gün sonra altını olanlar mest olacak! Bu rakamları görenlerin resmen gözleri fırladı! Altın fiyatları alev alev yandı! Net tarihi verdi!

İslam Memiş, geçen Aralık ayından bu yana süratli artışına devam eden altın fiyatları hakkında yeni açıklama yaptı. İslam Memiş, 15 Şubat tarihini işaret etti ve gram altın fiyatlarının 1500 TL seviyelerine ulaşacağını öne sürdü. Hem de son alım fırsatı olan seviyesini de açıkladı.

Altında fiyatlarında dalgalı seyir | VİDEO

11 gün sonra altını olanlar mest olacak! Bu rakamları görenlerin resmen gözleri fırladı! Altın fiyatları alev alev yandı! Net tarihi verdi!

15 Şubat Tarihine Dikkat Edin

Altın fiyatlarının bu civarda kısa vakit kalacağını ve doruk rakamının sonrasında düşüşe geçeceğini bildiren Memiş, 15 Şubat tarihinde tekrardan artış göreceğini açıkladı.

11 gün sonra altını olanlar mest olacak! Bu rakamları görenlerin resmen gözleri fırladı! Altın fiyatları alev alev yandı! Net tarihi verdi!

1500 TL gibi bir civar göreceğimizin altını çizen Memiş, Şubat ayının 15'ine kadar devam edecek süreci beklemeye çağırdı.

11 gün sonra altını olanlar mest olacak! Bu rakamları görenlerin resmen gözleri fırladı! Altın fiyatları alev alev yandı! Net tarihi verdi!

Yatırımcılar ve vatandaşların endişelenmesine neden olan bu durumda, sakin olmakta fayda var.

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