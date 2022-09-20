İndirime giren ürünler belli oldu! 6'lısı 78, 90 yerine 35,50'ye satılıyor! A101 aktüel ürünler kataloğu | Bu hafta A101'de neler var?
A101 aktüel ürünler kataloğu | A101'in bu haftaki indirimli ürünleri belli oldu. Her hafta merakla beklenen kataloğun güncel hali paylaşıldı. Vatandaşlar elektronik ürün, teknolojik alet, gıda ürünü almak için zincir marketlere akın ediyor. Bu hafta Papia Kağıt Havlu 6'lı 78, 90 yerine 35,50'ye satılacak. İşte tüm indirimli ürünler...
20.09.2022 11:48 - Son Güncelleme: 20.09.2022 11:48