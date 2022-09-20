Adalet Bakanlığı promosyonu ne kadar, kaç TL? Adalet Bakanlığı promosyon YATTI MI, ne zaman yatacak? Vakıfbank'tan tek seferde 25 bin lira...
Adalet Bakanlığı maaş promosyonunun miktarını belirledi. Henüz ödeme almayan çalışanlar araştırmalar yapıyor. Peki Adalet Bakanlığı promosyon YATTI MI, ne zaman yatacak? Adalet Bakanlığı promosyonu ne kadar, kaç TL? Adalet Bakanlığı promosyonu hangi bankaya yatacak? İşte detaylar...
Adalet Bakanlığı promosyonlarının ne zaman yatırlacağı yoğun şekilde araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan Adalet Bakanlığı personelinin banka promosyon anlaşmasıyla birlikte bir çok soru gündeme geldi. Peki Adalet Bakanlığı promosyon YATTI MI, ne zaman yatacak? Adalet Bakanlığı promosyonu ne kadar, kaç TL? Adalet Bakanlığı promosyonu hangi bankaya yatacak? İşte yanıtları...
ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Adalet Bakanlığı maaş promosyonu 1 Eylül 2022-1 Ekim 2022 tarihlerinde kesinti yapılmaksızın hesaplara aktarılacak.
PROMOSYON HANGİ BANKADAN YATIRILACAK?
Adalet Bakanlığı maaş ve ücret ödemeleri yapılacak banka Vakıfbank olarak belirlendi.
BAKANLIK NASIL AÇIKLAMIŞTI?
Adalet Bakanlığı personelinin banka promosyon anlaşması rekor bir rakamla protokole bağlanmıştır.