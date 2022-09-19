Bitcoin çöktü altın eridi! Sebebi FED’in faiz kararı beklentisi

BİTCOİN, HIZLA DÜŞÜŞE GEÇTİ

Kripto para birimlerinin arasında en fazla işlem hacmine sahip olan Bitcoin, yeni haftaya 1 saat içerisinde 19 bin 470 dolardan 18 bin 763 dolara kadar gerileyerek başladı ve 18 bin 458 dolara kadar gerileme gösterdi.

Bitcoin'de günlük düşüş yüzde 7,88'i bulurken Ethereum'daki kayıp daha sert yaşanarak yüzde 10'u aştı. Ethereum günlük 10,3'lük değer kaybıyla 1.300 dolara geriledi.