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Haberler Ekonomi Bitcoin çöktü altın eridi! Sebebi FED'in faiz kararı beklentisi

Bitcoin çöktü altın eridi! Sebebi FED'in faiz kararı beklentisi

FED'in politika faizi için daha önce açıklanan 75 baz puan yerine 100 baz puan artırması beklentileri altın ve bitcoinin düşmesine neden oldu.

19.09.2022 16:38 - Son Güncelleme: 19.09.2022 16:38
Bitcoin çöktü altın eridi! Sebebi FED’in faiz kararı beklentisi

Altın ve kripto paralardaki ani düşüş yatırımcıları tedirgin ederken piyasalardaki dalgalanmalar mercek altına alındı.

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Bitcoin çöktü altın eridi! Sebebi FED’in faiz kararı beklentisi

Cuma günü yüzde 0,7 artışla günü 1.676 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, önceki kapanışının yüzde 1 altında 1.660 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin çöktü altın eridi! Sebebi FED’in faiz kararı beklentisi

ALTININ GRAMI 976 LİRA

Geçen haftanın son işlem gününde, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 artışla 983 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,7 altında 976 liradan işlem görüyor.

Bitcoin çöktü altın eridi! Sebebi FED’in faiz kararı beklentisi

ÇEYREK ALTIN 1.615 LİRA

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.615 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 580 liradan satılıyor. Serbest piyasada tam altın 6 bin 460 lira ve yarım altın ise 3 bin 230 liradan satılıyor.

Bitcoin çöktü altın eridi! Sebebi FED’in faiz kararı beklentisi

BİTCOİN, HIZLA DÜŞÜŞE GEÇTİ

Kripto para birimlerinin arasında en fazla işlem hacmine sahip olan Bitcoin, yeni haftaya 1 saat içerisinde 19 bin 470 dolardan 18 bin 763 dolara kadar gerileyerek başladı ve 18 bin 458 dolara kadar gerileme gösterdi.

Bitcoin'de günlük düşüş yüzde 7,88'i bulurken Ethereum'daki kayıp daha sert yaşanarak yüzde 10'u aştı. Ethereum günlük 10,3'lük değer kaybıyla 1.300 dolara geriledi.

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