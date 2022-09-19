Bitcoin çöktü altın eridi! Sebebi FED'in faiz kararı beklentisi
FED'in politika faizi için daha önce açıklanan 75 baz puan yerine 100 baz puan artırması beklentileri altın ve bitcoinin düşmesine neden oldu.
19.09.2022 16:38 - Son Güncelleme: 19.09.2022 16:38
ALTININ GRAMI 976 LİRA
Geçen haftanın son işlem gününde, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 artışla 983 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,7 altında 976 liradan işlem görüyor.
BİTCOİN, HIZLA DÜŞÜŞE GEÇTİ
Kripto para birimlerinin arasında en fazla işlem hacmine sahip olan Bitcoin, yeni haftaya 1 saat içerisinde 19 bin 470 dolardan 18 bin 763 dolara kadar gerileyerek başladı ve 18 bin 458 dolara kadar gerileme gösterdi.
Bitcoin'de günlük düşüş yüzde 7,88'i bulurken Ethereum'daki kayıp daha sert yaşanarak yüzde 10'u aştı. Ethereum günlük 10,3'lük değer kaybıyla 1.300 dolara geriledi.