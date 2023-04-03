İndirim haftası başladı, bu hafta ŞOK'a Mop süpürge geldi! ŞOK 2-4 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu!
ŞOK yepyeni aktüel ürünler kataloğu ile karşımızda! Son haftalarda tüm zincir marketlerde son dönemlerin en popüler ürünleri yer alıyor. Bu ürünlerden bir tanesi olan akıllı robot süpürgeler ŞOK'ta bu hafta indirimli fiyatıyla yer alıyor. İşte ŞOK'un 2-4 Nisan tarihlerinde geçerli indirimli ürünlerin listesi.
03.04.2023 11:44 - Son Güncelleme: 03.04.2023 11:44
ŞOK marketlerinde indirime giren ürünler belli oldu. Yeni haftanın gelmesiyle birlikte zincir marketlerinde bu hafta hangi ürünlerin indirimde olduğu ortaya çıkmaya başladı. Dev zincir marketleri güncel kampanyalarını tek tek duyuruyor. Bu kapsamda ŞOK marketleri 2-4 Nisan aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. İşte ŞOK 2-4 Nisan kataloğu.