İndirim haftası başladı, bu hafta ŞOK'a Mop süpürge geldi! ŞOK 2-4 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu!

ŞOK marketlerinde indirime giren ürünler belli oldu. Yeni haftanın gelmesiyle birlikte zincir marketlerinde bu hafta hangi ürünlerin indirimde olduğu ortaya çıkmaya başladı. Dev zincir marketleri güncel kampanyalarını tek tek duyuruyor. Bu kapsamda ŞOK marketleri 2-4 Nisan aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. İşte ŞOK 2-4 Nisan kataloğu.