İndirim günleri başladı, yeni aktüel kataloğu yayında! Fiyatlar düştü ucuza dağıtılıyor! Bu hafta A101'de neler var? 9,90'a indi o ürünler...
A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarına haberimizde yer verdik. Bu hafta A101'de neler var? sorusu sıklıkla araştırılıyor. Her hafta aktüel ürünler kataloğunu güncelleyen A101'de yeni haftada gıdadan teknolojik aletlere, giyimden çeyiz ürünlerinde pek çok çeşit indirimli fiyatlarıyla yer alıyor. Yeni haftada Rinso 3 Litre Sıvı Deterjan 29,90 TL, Signal 1+1 Diş Fırçası 16,90 TL, almolive 500 ml Duş Jeli Çeşitleri 18,95 TL'den satılıyor. İşte tüm ürünler...
23.03.2022 10:50 - Son Güncelleme: 23.03.2022 10:50
A101'de indirim günleri başladı. Türkiye'nin zincir marketlerinden A101, güncel aktüel ürünler katalogunu liste liste yayınlandı. Katalogda birbirinden cazip indirimler yer alıyor. Vatandaşlar ucuz ürünleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerini incelemek istiyor. Bu hafta yumuşatıcılarda yüzde 22'lik indirim bulunuyor. Torku ve Beşler markalı sucuklar da indirime girdi. Elseve şampuan çeşitleri de 30,95'ten 16,45'e düştü. Ayrıca 10 TL ve üzeri alışverişlerde de büyük indirimler dikkat çekiyor. İşte güncel A101 aktüel kataloğu tam liste...