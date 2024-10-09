SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

İndirim günleri başladı: 5 -12 Ekim haftasında Bim, Şok aktüel ürünler listesi! Mini fırın, eğitici denge kulesi, aktivite seti, biberon seti...

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri arasında yer alan Şok ve Bim'de 5 - 12 Ekim tarihli aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. İşte o ürünler ve kaçırılmayacak fiyatlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 09:55 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 09:57
İndirim günleri başladı: 5 -12 Ekim haftasında Bim, Şok aktüel ürünler listesi! Mini fırın, eğitici denge kulesi, aktivite seti, biberon seti...

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri arasında yer alan Şok ve Bim'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. Birbirinden cazip fiyatların olduğu liste şöyle...

İndirim günleri başladı: 5 -12 Ekim haftasında Bim, Şok aktüel ürünler listesi! Mini fırın, eğitici denge kulesi, aktivite seti, biberon seti...
  • Buffalo Elektrikli Dağ Bisikleti 24.700 TL
  • Alfa Romeo R2 Elektrikli Bisiklet 20.975 TL
  • RKS BN5 Pro E-BIKE 14.975 TL
İndirim günleri başladı: 5 -12 Ekim haftasında Bim, Şok aktüel ürünler listesi! Mini fırın, eğitici denge kulesi, aktivite seti, biberon seti...
SON DAKİKA