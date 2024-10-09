İndirim günleri başladı: 5 -12 Ekim haftasında Bim, Şok aktüel ürünler listesi! Mini fırın, eğitici denge kulesi, aktivite seti, biberon seti...

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri arasında yer alan Şok ve Bim'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. Birbirinden cazip fiyatların olduğu liste şöyle... Buffalo Elektrikli Dağ Bisikleti 24.700 TL Alfa Romeo R2 Elektrikli Bisiklet 20.975 TL RKS BN5 Pro E-BIKE 14.975 TL Flexi Bonel Yaylı Çift Kişilik Yatak 3.299 TL Smart Sünger Tek Kişilik Yatak 1.499 TL Keysmart 8 kg Çamaşır Makinesi 9.750 TL 4 Programlı Bulaşık Makinesi 10.750 TL 8 kg Çamaşır kurutma Makinesi 9.575 TL Bebek nevresim seti: 199 TL Katlanabilir bebek küveti: 399 TL LC Eğitici Aktivite Masası 699 TL Ruum Store Çok Amaçlı Oyuncak Dolabı 999 TL Eğitici Denge Kulesi 129 TL Eğlenceli Oyun Kumandası 279 TL Ahşap Tak Çak 109 TL Baby Co Bebek Mama Sandalyesi 369 TL 11 Ekim'den itibaren Blaupunkt TWS Bluetooth Kulaklık 699 TL Motosiklet GPS Takip Cihazı 3.975 TL Blaupunkt Kablosuz Speaker 575 TL Fakir 12 in 1 Erkek Bakım Seti 599 TL Polosmart Akıllı Bileklik 169 TL Polosmart Masaüstü Wireless Şarj Cihazı 199 TL Forever Kalp Ledli Masa Lambası 199 TL Oto Cam Suyu -30 Derece 5 Litre 115 TL Oto Cam Suyu -21 Derece 5 Litre 95 TL Radyatör Antifrizi 5 Litre 139 TL BİM AKTÜEL LİSTESİ Kumtel Mini Fırın 1.575 TL Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın 1.975 TL Kumtel Inox Tost Makinesi 1.575 TL Kumtel Dijital Fastfryer 1.799 TL Range Lovell Blender Seti 1.275 TL Heifer Quiclean Pro Şarjlı Elektrikli Süpürge 4.175 TL Range Perfect Ironic Buharlı Ütü 1.175 TL ŞOK AKTÜEL LİSTESİ 4x4 Monster Truck 249 TL, Askeri veya İnşaat Tırı 249 TL, Sök-Tak Roba Dinazor 179 TL, Kaputu Açılan Polis Araçları 119 TL, Uzaktan Kumandalı Spor Araba 349 TL, Süper Spor Araçlar 79,95 TL, Robota Dönüşen Dinazorlar 99,95 TL, Soft Blast Nişancı Seti 249 TL, Dollyland Luvlie Konser Serisi 249 TL, Dollyland Minkie Pet Kuaförü 119 TL, Dollyland Mutlu İkizler 119 TL, Mini Bebekli Kraliyet Arabası 119 TL, Hot Wheels Üçlü Arabalar 219 TL, 30 cm Barbie Deniz Kızı 249 TL, Minecraft Mini Karakterler 49,95 TL, Ahşap Blok Denge Oyunu 79,95 TL 25 TL üstü alışverişlerde; 2'li Komili Soft Islak Havlu 45 TL, Finish Bulaşık Makinesi Tableti 250 TL, Fide Klasik Ton Balığı 25 TL, 1000 ml Cillit Bang Banyo / Mutfak Sprey 60 TL, 75 ml Signal White Now Diş Macunu / 1+1 Diş Fırçası 70 TL