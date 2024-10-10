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10 Ekim 2024 Tarım ve Orman Bakanlığı yeni ifşa listesi! Hileli ve sahte gıdalar listesi değişti: Kebap, sucuk, bal, kekik, zeytinyağı...

Tarım ve Orman Bakanlığı, son dönemde gıda sahtekarlığı ile mücadele kapsamında yaptığı denetimlerde elde edilen verileri kamuoyuyla paylaştı.Yapılan açıklamada halk sağlığını tehdit eden ve tüketicileri yanıltan firmaların isimleri bir kez daha güncellendi. Bu durum gıda ürünlerinin içeriklerini bilmeden tüketen vatandaşlar için endişe verici bir tablo ortaya koyuyor. Son olarak yapılan testlerde pekmezlerin yanı sıra taklit ve tağşiş yapılan sucuk, bal, kekik ve zeytinyağları tespit edildi.

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 08:20 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 08:21
10 Ekim 2024 Tarım ve Orman Bakanlığı yeni ifşa listesi! Hileli ve sahte gıdalar listesi değişti: Kebap, sucuk, bal, kekik, zeytinyağı...

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden gıda sahteciliği ile ilgili güncel bilgileri paylaşıyor. Bu platformda, gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri hakkında detaylı bilgilere ulaşmak mümkün. Listede, sahtecilik yapılan ürünler ve bu ürünlerdeki hileler açıkça belirtiliyor.

10 Ekim 2024 Tarım ve Orman Bakanlığı yeni ifşa listesi! Hileli ve sahte gıdalar listesi değişti: Kebap, sucuk, bal, kekik, zeytinyağı...

Güncellenen Listeyle Şok İhlaller

8 Ekim tarihinde yayımlanan güncellenmiş listede, zeytinyağı, kekik, bal, sucuk, çiğ adana ve bitkisel macun gibi birçok üründe sahtecilik yapıldığı tespit edildi. Özellikle çiğ adana kebabında sakatat (kalp) kullanılması ve zeytinyağında tohum yağlarının karıştırılması halk sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

10 Ekim 2024 Tarım ve Orman Bakanlığı yeni ifşa listesi! Hileli ve sahte gıdalar listesi değişti: Kebap, sucuk, bal, kekik, zeytinyağı...

Öne Çıkan Firmalar

Gıda sahteciliği yapan firmalar arasında dikkat çeken isimler şunlardır:

Şükrü Kasapoğlu Et ve Et Ürünleri: Afyonkarahisar merkezli bu firma, sucuk ürünlerinde kanatlı eti kullanmış.

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