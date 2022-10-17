İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitede evladı olan veliler e-Devlet’ten başvurup PTT’den alacak! Öğrencilere 1161 TL destek!

Aile Bakanlığı tarafından maddi açıdan zorluk çeken ailelere yardım ödemeleri yapılıyor. Bu kapsamda kızı oğlu okuyan ailelere 1161 TL destek ödemesi sağlanacak. Evladı ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitede öğrenci olan veliler başvuru yapabilecek. e-Devlet'ten müracaat onayı gelince PTT'den alınabilecek. Peki, 1611 TL yardım başvurusu öğrenci nasıl yapılır? İşte merak edilenler ve şartlar haberimizde!