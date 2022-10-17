Vav TV İzle
Haberler Ekonomi İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitede evladı olan veliler e-Devlet'ten başvurup PTT'den alacak! Öğrencilere 1161 TL destek!

İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitede evladı olan veliler e-Devlet'ten başvurup PTT'den alacak! Öğrencilere 1161 TL destek!

Devlet tarafından dar gelirli vatandaşlara yardım ödemesi yapılıyor. Aile Bakanlığı tarafından öğrencilere destek ödemesi yapılacak. 1161 TL destek ödemesi için ayrıntılar belli oldu. İşte detaylar...

takvim.com.tr
17.10.2022 10:37 - Son Güncelleme: 17.10.2022 10:37
İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitede evladı olan veliler e-Devlet’ten başvurup PTT’den alacak! Öğrencilere 1161 TL destek!

Aile Bakanlığı tarafından maddi açıdan zorluk çeken ailelere yardım ödemeleri yapılıyor. Bu kapsamda kızı oğlu okuyan ailelere 1161 TL destek ödemesi sağlanacak. Evladı ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitede öğrenci olan veliler başvuru yapabilecek. e-Devlet'ten müracaat onayı gelince PTT'den alınabilecek. Peki, 1611 TL yardım başvurusu öğrenci nasıl yapılır? İşte merak edilenler ve şartlar haberimizde!

GALERİ DEVAM EDİYOR
İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitede evladı olan veliler e-Devlet’ten başvurup PTT’den alacak! Öğrencilere 1161 TL destek!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından öğrencilere destek ödemesi yapılacak.

İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitede evladı olan veliler e-Devlet’ten başvurup PTT’den alacak! Öğrencilere 1161 TL destek!

Çocuğu ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitede çocuğu öğrenci olan velilerin başvuru yapabileceği destekle ilgili tüm ayrıntılar...

İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitede evladı olan veliler e-Devlet’ten başvurup PTT’den alacak! Öğrencilere 1161 TL destek!

Hükümet öğrenciler için harekete geçti, destek ödemesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından duyuruldu.

İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitede evladı olan veliler e-Devlet’ten başvurup PTT’den alacak! Öğrencilere 1161 TL destek!

Okulların başlamasıyla birlikte harcaması artan aileleri rahatlatmak için destek ödemesi çözümü sunuldu.

SON DAKİKA