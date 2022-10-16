Yeni haftanın A101 aktüel kataloğu yayımda! Sıvı yağda ŞOK indirim! Ayçiçek Yağı 4,5 L 155,90'a düştü! Yudum, Vernel, Ariel, L'Oreal, Meyve-sebze...
A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Özellikle sıvı yağ fiyatlarındaki İNDİRİM dikkat çekti. A101'de bu hafta Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 L 169,90'dan 155,90'a düştü.Yudum Kavanoz Ayçiçek Yağı 4,5 Litre fiyatı düştü. Vernel Çamaşır Yumuşatıcı Gülün Büyüsü 5 L, Ariel Toz Deterjan 4 Kg, L'Oreal Paris Elseve Arginine Direnç X3 Dökülme Karşıtı Şampuan 450 ml, Ülker Çikolatalı Pasta Tadında Çikolata 278 G, Signal Diş Fırçası Performance Black 1+1, Karlıdağ Tereyağı Tuzlu 950 g fiyatı da indi. İşte güncel A101 aktüel ürünler kataloğu...
16.10.2022 16:28 - Son Güncelleme: 16.10.2022 16:28
A101 güncel aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Bugün A101'de neler indirimde? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. İndirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar yeni aktüel ürünler listesine yoğun ilgi gösteriyor. Her hafta düzenlediği indirim kampanyaları ile vatandaşların ilgisine maruz kalan A101 marketleri, yayımladığı son listesiyle çok konuşuldu. İşte Yudum, Vernel, Ariel, L'Oreal, Meyve-sebzede indirimler... Ayçiçek Yağı 4,5 L 155,90'a düştü!