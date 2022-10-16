Yeni haftanın A101 aktüel kataloğu yayımda! Sıvı yağda ŞOK indirim! Ayçiçek Yağı 4,5 L 155,90’a düştü! Yudum, Vernel, Ariel, L’Oreal, Meyve-sebze...

A101 güncel aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Bugün A101'de neler indirimde? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. İndirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar yeni aktüel ürünler listesine yoğun ilgi gösteriyor. Her hafta düzenlediği indirim kampanyaları ile vatandaşların ilgisine maruz kalan A101 marketleri, yayımladığı son listesiyle çok konuşuldu. İşte Yudum, Vernel, Ariel, L'Oreal, Meyve-sebzede indirimler... Ayçiçek Yağı 4,5 L 155,90'a düştü!