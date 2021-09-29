1.809 ilanla ilkokul mezunu temizlik görevlisi alımı yapılıyor! 18 - 40 yaş arası herkes başvurabilir! Kamu -özel sektörde müracaatlar başladı
Türkiye İş Kurumu tarafından personel alımları anlık olarak takip edilen konular arasında yer alıyor. İşveren ve işçiyi ortak noktada buluşturan İŞKUR, birden fazla ilde 1. 809 ilanla temizlik görevlisi alımı yapılacağını duyurdu. Kamu ve özel sektöre alımların yapılacağı belirtilirken genel şartlarda adayların en az ilkokul mezunu, 18 - 40 yaş aralığında bulunmasına dikkat çekildi. İstihdam edilecek adaylar için ilanlarda başvuru şartları, başvuru tarihi ve gerekli bilgilere yer verildi. İşte İŞKUR Eylül - Ekim 2021 temizlik görevlisi alım ilanları ve başvuru ekranı hakkında tüm detaylar!
İlköğretim mezunu 1.809 temizlik görevlisi alımı yapılıyor! 18 - 40 yaş arası herkes başvurabilir! Kamu -özel sektörde müracaatlar başladı! İŞKUR üzerinden işçi alım ilanları son sürat devam ediyor. İŞKUR işveren ve işçinin buluşma noktası sayılıyor. İŞKUR, birden fazla ilde 1. 809 ilanla temizlik görevlisi alımı yapılacağını duyurdu. Kamu ve özel sektöre alımların yapılacağı belirtilirken genel şartlarda adayların en az ilkokul mezunu, 18 - 40 yaş aralığında bulunmasına dikkat çekildi. İstihdam edilecek adaylar için ilanlarda müracaat şartları, müracaat zamanı ve lüzumlu bilgilere yer verildi.
İŞKUR Temizlik Görevlisi Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?
İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi alım ilanlarına başvuruda bulunabilmek için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresine giriş yapın "Meslek" yazan kutucuğa "Temizlik Görevlisi" yazın ve ara seçeneğine tıklayın. Karşınıza çıkan ilanlara giriş yapın. Başvuru şartlarını taşımanız halinde "Başvur" butonuna tıklayın ve başvurunuzu gerçekleştirin.
İlk defa İŞKUR üzerinden başvuruda bulunanların ise İŞKUR kaydı oluşturmaları gerekiyor. İŞKUR kayıt bölümüne girerek özlük bilgilerinizi doldurun ve akabinde kaydederek giriş yapın.