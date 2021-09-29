1.809 ilanla ilkokul mezunu temizlik görevlisi alımı yapılıyor! 18 - 40 yaş arası herkes başvurabilir! Kamu -özel sektörde müracaatlar başladı

İlköğretim mezunu 1.809 temizlik görevlisi alımı yapılıyor! 18 - 40 yaş arası herkes başvurabilir! Kamu -özel sektörde müracaatlar başladı! İŞKUR üzerinden işçi alım ilanları son sürat devam ediyor. İŞKUR işveren ve işçinin buluşma noktası sayılıyor. İŞKUR, birden fazla ilde 1. 809 ilanla temizlik görevlisi alımı yapılacağını duyurdu. Kamu ve özel sektöre alımların yapılacağı belirtilirken genel şartlarda adayların en az ilkokul mezunu, 18 - 40 yaş aralığında bulunmasına dikkat çekildi. İstihdam edilecek adaylar için ilanlarda müracaat şartları, müracaat zamanı ve lüzumlu bilgilere yer verildi.