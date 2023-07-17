İlk torba yasa yürürlüğe girdi! 2.TORBA YASA MADDELERİ! 2. torba yasada neler var? Erken emeklilik, 5000 gün prim, çıraklık sigortası...

TORBA YASA MADDELERİ NELER?

En düşük memur maaşı 22 bin 17 TL olacak. Memurlara seyyanen 8 bin 77 TL ödenecek.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca Vergi Usul Kanunu kapsamında "mücbir sebep hali" ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den müstesna olacak.

31/12/2023 tarihine kadar trafiğe çıkacak ve halihazırda tescilli araç sahipleri bir defaya mahsus motorlu taşıt vergisini çift ödenecek.