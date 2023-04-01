Emekliye, yakınına çifte zam! Yeni maaş ve ikramiye ödemeleri bu ay yapılıyor! Kim, ne kadar alacak?
Meclis'ten geçen yasayla emeklilerin en düşük aylık ödemesi 7 bin 500, bayram ikramiyesi de 2 bin liraya çıktı. Emekliler çifte zamma bu ay kavuşurken, dul ve yetimler de hisseleri oranında yararlanabilecek...
01.04.2023 06:58 - Son Güncelleme: 01.04.2023 06:58
Milyonları ilgilendiren torba yasa Meclis'ten geçti. Başkan Recep Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak düzenlemeyle EYT'liler de dahil emeklilerin en düşük aylık ödemesi 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesi de bin 100 liradan 2 bin liraya yükseldi.