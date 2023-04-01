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Emekliye, yakınına çifte zam! Yeni maaş ve ikramiye ödemeleri bu ay yapılıyor! Kim, ne kadar alacak?

Meclis'ten geçen yasayla emeklilerin en düşük aylık ödemesi 7 bin 500, bayram ikramiyesi de 2 bin liraya çıktı. Emekliler çifte zamma bu ay kavuşurken, dul ve yetimler de hisseleri oranında yararlanabilecek...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
01.04.2023 06:58 - Son Güncelleme: 01.04.2023 06:58
Emekliye, yakınına çifte zam! Yeni maaş ve ikramiye ödemeleri bu ay yapılıyor! Kim, ne kadar alacak?

Milyonları ilgilendiren torba yasa Meclis'ten geçti. Başkan Recep Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak düzenlemeyle EYT'liler de dahil emeklilerin en düşük aylık ödemesi 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesi de bin 100 liradan 2 bin liraya yükseldi.

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Emekliye, yakınına çifte zam! Yeni maaş ve ikramiye ödemeleri bu ay yapılıyor! Kim, ne kadar alacak?

Nisan ayı ödeme döneminden itibaren emeklilere 7 bin 500 liranın altında maaş ödemesi yapılamayacak. Ayrıca bu ay ödenecek Ramazan Bayramı ikramiyesi de zamlı olacak.

Emekliye, yakınına çifte zam! Yeni maaş ve ikramiye ödemeleri bu ay yapılıyor! Kim, ne kadar alacak?

Çifte zamdan dul ve yetimler de yararlanacak. Hem en düşük emekli aylığındaki hem de bayram ikramiyesindeki artışlar, vefat eden emekli yakınlarının aylıklarını alanlara da yansıtılacak.

Emekliye, yakınına çifte zam! Yeni maaş ve ikramiye ödemeleri bu ay yapılıyor! Kim, ne kadar alacak?

DUL KADINA EN AZ 5.625 TL
En düşük 7 bin 500 lira aylık ödemesi, dosya bazında uygulanacak.

Emekliye, yakınına çifte zam! Yeni maaş ve ikramiye ödemeleri bu ay yapılıyor! Kim, ne kadar alacak?

Ölen sigortalıdan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar, bu imkandan hisseleri oranında yararlanacak.

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