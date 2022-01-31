Devletin verdiği yardımlar unutuluyor, birikiyor! 9 bin TL ödeme hesaplara yatıyor! Toplu para olarak anında almak için….

Devletin ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara verdiği karşılıksız yardımlar tüm hızıyla devam ederken haberi olmayanlar ya da unutanların hesaplarında para yardımlar birikiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çok kez uyarı yapması ve parayı çekmelerini duyurmasına rağmen destek ödemeleri yine de hesaplarda unutulmaya devam ediyor. Başvuru yaparak tek sefere mahsus toplu olarak 9 bin TL'ye yakın para alabilmeniz mümkün oluyor. Devletin verdiği yardımların neler olduğu ve başvuru şartlarına ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.