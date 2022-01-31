Devletin verdiği yardımlar unutuluyor, birikiyor! 9 bin TL ödeme hesaplara yatıyor! Toplu para olarak anında almak için….
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ya da PTT üzerinden alınabilen devlet yarı yardımlarının neler olduğu merak ediliyor ve gündemde sıklıkla araştırılıyor. Başvuru yapıp onaylananlar ve parasını çekmeyi unutanların hesaplarında 9 bin TL'ye yakın para birikiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sürekli uyarı yapıyor ve paraların çekilmesi isteniyor. Tek sefere mahsus toplu bir şekilde hesabınızdaki parayı çekebilirsiniz. İşte detaylar!
Devletin ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara verdiği karşılıksız yardımlar tüm hızıyla devam ederken haberi olmayanlar ya da unutanların hesaplarında para yardımlar birikiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çok kez uyarı yapması ve parayı çekmelerini duyurmasına rağmen destek ödemeleri yine de hesaplarda unutulmaya devam ediyor. Başvuru yaparak tek sefere mahsus toplu olarak 9 bin TL'ye yakın para alabilmeniz mümkün oluyor. Devletin verdiği yardımların neler olduğu ve başvuru şartlarına ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
Bu destekten yaralanmak isteyen vatandaşlar vâkıfa giderek kayıt olmaları dâhilin de aile içerisinde kişi başına düşen gelir miktarı asgari ücretten daha azsa, elektrik desteği alma imkânına sahiptirler. Yani destek alabilme imkânına sahip olmak için hane gelir tutarının 701 Liradan daha düşük olması şartı vardır.
FATURA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yardımdan faydalanmak için vatandaşların yanlarında güncel elektrik faturası tutarı olması gerekmektedir. Başvuru için güncel fatura üzerinden sorgulamalar yapılır ve başvuru onaylanır. Sorgulama sonucunun olumlu olması dahilinde ücret nakit olarak verilmez, fatura tutarlarınızdan düşer.