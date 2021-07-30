Aylık 200 lira taksitle mini kredi fırsatı! Tek seferde 5 bin TL hesabınıza yatacak!

Kredi çekmek isteyen milyonlarca vatandaşı ilgilendiren haber! Halkbank'tan emeklilere 5 bin TL kredi fırsatı! Türkiye'de sayıları yaklaşık 13 milyona ulaşan emekliler, acil nakit paraya ihtiyaç duyduğundan bankadan kredi çekmek istiyor. Birçok banka emeklilere özel kredi fırsatları sunuyor. Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre emeklilere 5 bin TL kredi veriliyor. 36 ay vadeyle sunulan kredide aylık geri ödemede taksit miktarı 192 lira 90 kuruş oluyor. Bu krediden faydalanmak için yapmanız gerekenler haberimizde!