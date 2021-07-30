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Haberler Ekonomi Aylık 200 lira taksitle mini kredi fırsatı! Tek seferde 5 bin TL hesabınıza yatacak!

Aylık 200 lira taksitle mini kredi fırsatı! Tek seferde 5 bin TL hesabınıza yatacak!

Nakit ihtiyacı bulunan vatandaşları sevindiren kredi fırsatları gelmeye devam ediyor. Son olarak ayda 200 TL taksitle 5 bin TL kredi dikkat çekiyor. Halkbank'tan emeklileri sevindirecek fırsat geldi. Bankadan yapılan açıklamaya göre; 5 bin TL kredinin geri ödemesinde 36 aylık vade imkanı bulunuyor. Böylelikle geri ödenecek taksit miktarı aylık 192 lira 90 kuruş olacak. %1,60 faiz oranıyla tahsis ücretli olarak kullanabileceğiniz kampanyadan faydalanmak için bankanın belirlediği şartlara uymak gerekiyor. İşte; aylık 200 lira taksitle mini kredi hakkında merak edilen bilgiler!

30.07.2021 18:26 - Son Güncelleme: 30.07.2021 18:29
Aylık 200 lira taksitle mini kredi fırsatı! Tek seferde 5 bin TL hesabınıza yatacak!

Kredi çekmek isteyen milyonlarca vatandaşı ilgilendiren haber! Halkbank'tan emeklilere 5 bin TL kredi fırsatı! Türkiye'de sayıları yaklaşık 13 milyona ulaşan emekliler, acil nakit paraya ihtiyaç duyduğundan bankadan kredi çekmek istiyor. Birçok banka emeklilere özel kredi fırsatları sunuyor. Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre emeklilere 5 bin TL kredi veriliyor. 36 ay vadeyle sunulan kredide aylık geri ödemede taksit miktarı 192 lira 90 kuruş oluyor. Bu krediden faydalanmak için yapmanız gerekenler haberimizde!

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Aylık 200 lira taksitle mini kredi fırsatı! Tek seferde 5 bin TL hesabınıza yatacak!

EMEKLİ MİNİ KREDİSİ NEDİR?

Maaşını Halkbank'tan alan veya maaşını aktarmayı taahhüt eden emeklilere 5.000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçları için aylık %1,60 faiz oranı ve bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleriyle 36 ay vadeli kredidir.

Aylık 200 lira taksitle mini kredi fırsatı! Tek seferde 5 bin TL hesabınıza yatacak!

TUTAR VE ÖDEME KOŞULLARI

5.000 TL'ye kadar krediyi aylık %1,60 faiz oranıyla tahsis ücretli olarak kullanabilirsiniz.

Kredi ödemelerinizi;

Aylık eşit taksitli,
Artan taksitli,

Aylık 200 lira taksitle mini kredi fırsatı! Tek seferde 5 bin TL hesabınıza yatacak!

Azalan taksitli,
3 ayda bir eşit taksitli,

Serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.

Aylık 200 lira taksitle mini kredi fırsatı! Tek seferde 5 bin TL hesabınıza yatacak!

Yıllık toplam maliyet oranı; faiz, tahsis ücreti ve vergileri kapsamakta olup örnek vade ve tutar üzerinden hesaplanmıştır.

Tahsis ücretine %5 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) dahil edilmiştir.