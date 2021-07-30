Aylık 200 lira taksitle mini kredi fırsatı! Tek seferde 5 bin TL hesabınıza yatacak!
Nakit ihtiyacı bulunan vatandaşları sevindiren kredi fırsatları gelmeye devam ediyor. Son olarak ayda 200 TL taksitle 5 bin TL kredi dikkat çekiyor. Halkbank'tan emeklileri sevindirecek fırsat geldi. Bankadan yapılan açıklamaya göre; 5 bin TL kredinin geri ödemesinde 36 aylık vade imkanı bulunuyor. Böylelikle geri ödenecek taksit miktarı aylık 192 lira 90 kuruş olacak. %1,60 faiz oranıyla tahsis ücretli olarak kullanabileceğiniz kampanyadan faydalanmak için bankanın belirlediği şartlara uymak gerekiyor. İşte; aylık 200 lira taksitle mini kredi hakkında merak edilen bilgiler!
Kredi çekmek isteyen milyonlarca vatandaşı ilgilendiren haber! Halkbank'tan emeklilere 5 bin TL kredi fırsatı! Türkiye'de sayıları yaklaşık 13 milyona ulaşan emekliler, acil nakit paraya ihtiyaç duyduğundan bankadan kredi çekmek istiyor. Birçok banka emeklilere özel kredi fırsatları sunuyor. Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre emeklilere 5 bin TL kredi veriliyor. 36 ay vadeyle sunulan kredide aylık geri ödemede taksit miktarı 192 lira 90 kuruş oluyor. Bu krediden faydalanmak için yapmanız gerekenler haberimizde!
EMEKLİ MİNİ KREDİSİ NEDİR?
Maaşını Halkbank'tan alan veya maaşını aktarmayı taahhüt eden emeklilere 5.000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçları için aylık %1,60 faiz oranı ve bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleriyle 36 ay vadeli kredidir.