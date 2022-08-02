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İlk kez ev alacaklar, gazi, emekliler, yeni evlenen çiftlere kira öder gibi taksit fırsatı! 150 bin sosyal konut jesti! İşte özel kontenjan ve kotalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası ev sahibi olmak isteyenler için peş peşe müjdeleri duyurdu. Vatandaşa, arsayı aldığında evi yaptığı sürede resim, harç ve KDV muafiyeti gibi destekler de sunulacak. Hazine arazisi tahsis edilirken belirli süre elden çıkarmama şartı konulacak. Arsanın yerine göre metrekare büyüklükleri belirlenecek.

02.08.2022 12:33 - Son Güncelleme: 02.08.2022 12:33
İlk kez ev alacaklar, gazi, emekliler, yeni evlenen çiftlere kira öder gibi taksit fırsatı! 150 bin sosyal konut jesti! İşte özel kontenjan ve kotalar!

Yeni evlenecek çiftlere müjdeli haber geldi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi başlatılıyor. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşanı Erdoğan "Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız." dedi. TOKİ aracılığı ile hazırlığı süren projenin detayları önümüzdeki ay tantım toplantısı sonrası açıklanacak. Öte yandan 2+1, 3+1 daireli konutlardan kimlerin yararlanacağı da belli oldu. İşte Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamalarının tamamı...

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İlk kez ev alacaklar, gazi, emekliler, yeni evlenen çiftlere kira öder gibi taksit fırsatı! 150 bin sosyal konut jesti! İşte özel kontenjan ve kotalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. 81 ilde 150 bin konut projesi hakkında açıklamalar yapan Erdoğan ev almak isteyenleri heyecanlandırdı.

İlk kez ev alacaklar, gazi, emekliler, yeni evlenen çiftlere kira öder gibi taksit fırsatı! 150 bin sosyal konut jesti! İşte özel kontenjan ve kotalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

İlk kez ev alacaklar, gazi, emekliler, yeni evlenen çiftlere kira öder gibi taksit fırsatı! 150 bin sosyal konut jesti! İşte özel kontenjan ve kotalar!

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SOSYAL KONUT AÇIKLAMASI

''TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 175 bin vatandaşımızı ev sahibi yaptık. Ekonomik, güvenli konut üretiminde dünyada eşi benzeri bulunmayan bir başarı ortaya koyduk.

İlk kez ev alacaklar, gazi, emekliler, yeni evlenen çiftlere kira öder gibi taksit fırsatı! 150 bin sosyal konut jesti! İşte özel kontenjan ve kotalar!

100 bin sosyal konut için çıktığımız çağrıya 10 katı talep aldık. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımız için hayata geçeceği proje hayata geçmek üzere.

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