İlk kez ev alacaklar, gazi, emekliler, yeni evlenen çiftlere kira öder gibi taksit fırsatı! 150 bin sosyal konut jesti! İşte özel kontenjan ve kotalar!

Yeni evlenecek çiftlere müjdeli haber geldi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi başlatılıyor. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşanı Erdoğan "Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız." dedi. TOKİ aracılığı ile hazırlığı süren projenin detayları önümüzdeki ay tantım toplantısı sonrası açıklanacak. Öte yandan 2+1, 3+1 daireli konutlardan kimlerin yararlanacağı da belli oldu. İşte Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamalarının tamamı...