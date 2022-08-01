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Haberler Ekonomi %6290 getiri sağladı! İslam Memiş 'kurtuluş reçetesi' diyerek duyurdu: Yatırım yapacaklara bomba altın tavsiyesi

%6290 getiri sağladı! İslam Memiş 'kurtuluş reçetesi' diyerek duyurdu: Yatırım yapacaklara bomba altın tavsiyesi

Finans Analisti İslam Memiş, altın ve dolar piyasalarına ilişkin A Haber ekranlarında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yatırım yapacak vatandaşlar için altının kurtuluş reçetesi olduğunu söyleyen Memiş, son 20 yılda dolar %908, euro %1215, %borsa 1073 altın %6290 getiri sağladı" dedi. İslam Memiş, "2050 yılında altın denen bir şey yer altında olmayacak. Belki de 2050'den önce bitecek. Dünyanın telefon, bilgisayar üretiminde altına ihtiyacı var. Yatırım olarak altını düşünmeyenler büyük gaflet içinde" şeklinde konuştu. İşte İslam Memiş altına yönelik yatırım tavsiyesinde bulunduğu açıklamalarından öne çıkanlar...

01.08.2022 23:47 - Son Güncelleme: 01.08.2022 23:50
%6290 getiri sağladı! İslam Memiş ’kurtuluş reçetesi’ diyerek duyurdu: Yatırım yapacaklara bomba altın tavsiyesi

A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının bugünkü konuğu Finans Analisti İslam Memiş oldu.

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%6290 getiri sağladı! İslam Memiş ’kurtuluş reçetesi’ diyerek duyurdu: Yatırım yapacaklara bomba altın tavsiyesi

Memiş, altın fiyatlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

%6290 getiri sağladı! İslam Memiş ’kurtuluş reçetesi’ diyerek duyurdu: Yatırım yapacaklara bomba altın tavsiyesi

İşte İslam Memiş'in açıklamalarından satır başları;

%6290 getiri sağladı! İslam Memiş ’kurtuluş reçetesi’ diyerek duyurdu: Yatırım yapacaklara bomba altın tavsiyesi

Yeni nesil nakitsiz bir toplum istiyor. İnsanları en güzel enflasyonla soyarsınız nakitsiz bir toplumda. Metropol şehirler boşaltılacak. En az 4 milyon kişi İstanbul'dan göç edecek.

%6290 getiri sağladı! İslam Memiş ’kurtuluş reçetesi’ diyerek duyurdu: Yatırım yapacaklara bomba altın tavsiyesi

GIDA VE EMLAK FİYATLARI...
Dünya genelinde tedarik problemi yaşanacak. Dünya'da insanlara masallar anlatılıyor. Merkez Bankaları geçici bir enflasyon diyor ama delip de geçti. Eylül ayı itibariyle resesyonun ne demek olduğunu göreceğiz.

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