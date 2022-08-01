%6290 getiri sağladı! İslam Memiş ’kurtuluş reçetesi’ diyerek duyurdu: Yatırım yapacaklara bomba altın tavsiyesi

GIDA VE EMLAK FİYATLARI...

Dünya genelinde tedarik problemi yaşanacak. Dünya'da insanlara masallar anlatılıyor. Merkez Bankaları geçici bir enflasyon diyor ama delip de geçti. Eylül ayı itibariyle resesyonun ne demek olduğunu göreceğiz.