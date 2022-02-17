Bu iki meslektekiler dikkat! Staj süresi emekliliğe etki ediyor... | Staj ve emeklilik hakkında bilinmeyenler
Özellikle meslek liseleri ya da bazı üniversite bölümleri mezun olabilmek için zorunlu staj şartı bulunuyor. Her yıl milyonlarca öğrenci zorunlu stajını tamamlarken, ileride bu stajların emeklilik haklarına etki edip etmeyeceğinş merak ediyor. Peki staj süresi emeklilik yaşını öne çeker mi? Staj sigortası emekliliği etkiler mi? Kimler staj borçlanması yapabilir? İşte detaylar...
17.02.2022 09:07
- Son Güncelleme: 17.02.2022 09:13
STAJ SÜRELERİ EMEKLİLİKTE HESABA KATILIYOR MU?
Hayır, katılmıyor. Çünkü çıraklık ya da stajyerlik döneminde emeklilik primi ödenmiyor, sadece iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primleri ödeniyor. Buna da staj sigortası deniyor. Sigortanın yapılma nedeni de işletmelerde staj gören öğrencilerin oluşabilecek kaza veya hastalıklara karşı koruma sağlanması.