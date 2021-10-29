İlk evini alacaklar yaşadı! Konut sahibi olacaklara devletten 31 bin TL destek! İşte konut desteği başvuru şartları...

Kendi evini almak isteyenlere devletten yardımlar gelmeye devam ediyor. Kirada oturmaktan bıkan ve kendi evini almak isteyen vatandaşlar için 31 bin TL devlet katkısı veriliyor ve bu konu gündemde büyük ilgi görüyor. İlk evini alacaklara devlet 31 bin TL katkıyı alabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor, konut hesabı açmakla buna başlayabilirsiniz. Konut hesabı başvuru şartlarının neler olduğu, devlet konut katkısına ilişkin tüm bilgileri haberimizde derledik.