İlk evini alacaklar yaşadı! Konut sahibi olacaklara devletten 31 bin TL destek! İşte konut desteği başvuru şartları...
Günümüzde birikimlerini yapan birçok vatandaşın hayali ev sahibi olmak ve bunun için yapılan desteklerin neler olduğunu araştırıyorlar. Ev hayali kuranlara müjdeli haber geldi ve ilk evini alacaklara devlet 31 bin TL katkı sağlıyor. Tabii bu imkandan yararlanmak için belirlenen şartların sağlanıyor olması gerekiyor. Konut hesabı açmak bu şartların başında geliyor. Peki konut hesabı başvuru şartları nelerdir? Uzun yıllar kirada oturan vatandaşlar 31 bin TL devlet konut desteği ile birlikte kendi evlerine kavuşabiliyor. İşte konut desteğinden yararlanma şartları!
Kendi evini almak isteyenlere devletten yardımlar gelmeye devam ediyor. Kirada oturmaktan bıkan ve kendi evini almak isteyen vatandaşlar için 31 bin TL devlet katkısı veriliyor ve bu konu gündemde büyük ilgi görüyor. İlk evini alacaklara devlet 31 bin TL katkıyı alabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor, konut hesabı açmakla buna başlayabilirsiniz. Konut hesabı başvuru şartlarının neler olduğu, devlet konut katkısına ilişkin tüm bilgileri haberimizde derledik.
5 yıl veya daha uzun sürede 155 bin 745 lira biriktiren, evini aldığında 31 bin 149 lira devlet katkısı alabiliyor. İşte konut hesabıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları:
* Kimler konut hesabı açabilir?
Tamamı kendi adına kayıtlı kat mülkiyeti, kat irtifakı veya müstakil tapulu başka bir konut edinmemiş gerçek kişiler Türk vatandaşları açabilir.
* Aynı kişi birden fazla konut hesabı açabilir mi?
Aynı bankada birden fazla konut hesabı açılamaz. Başka bankalar nezdinde birden fazla konut hesabı açılması durumunda hesaplar birleştirilemez. Bakanlık tarafından yalnızca başvurulan ilk hesaba devlet katkısı ödenir.