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Haberler Ekonomi Ev hanımlarına özel 50.000 TL müjdesi! Gelirsiz, kefilsiz, şartsız başvuran hesabına atıyor! Henüz çoğu kişinin haberi bile yok...

Ev hanımlarına özel 50.000 TL müjdesi! Gelirsiz, kefilsiz, şartsız başvuran hesabına atıyor! Henüz çoğu kişinin haberi bile yok...

Herhangi bir işte çalışmayan ya da sigortasız olarak çalışıp ek iş yapan ev hanımları için bankalardan müjdeli haber geldi. Önceki senelerde gelir belgesi olmayan ev hanımlarına kredi verilmezken, artık çoğu banka ev hanımlarına özel gereksinim kredisi veriyor. Ev hanımlarına kredi veren bankaları haberimizde listeledik. Bu bankaları ve şartlarını inceleyerek siz de kredi başvurusu yapabilir, acil nakit ihtiyaçlarınızı bu krediyle karşılayabilme imkanına sahip olabilirsiniz. Peki, ev hanımlarına kredi veren bankalar hangileri? İşte tüm merak eidlenler haberimizde!

28.10.2021 11:23 - Son Güncelleme: 28.10.2021 11:23
Ev hanımlarına özel 50.000 TL müjdesi! Gelirsiz, kefilsiz, şartsız başvuran hesabına atıyor! Henüz çoğu kişinin haberi bile yok...

Ev hanımlarına özel 50.000 TL müjdesi! Gelirsiz, kefilsiz, şartsız başvuran hesabına atıyor! Henüz çoğu kişinin haberi bile yok... Çalışmayan ya da sigortasız olarak çalışarak ek iş meydana getiren ev hanımlarının bankalardan kredi alabilmesi amacıyla belli şartları yerine getirmeleri gerekir. Ev hanımlarına kredi veren bankaları haberimizde listeledik. Bu bankaları ve şartlarını inceleyerek siz de kredi başvurusu yapabilir, acil nakit ihtiyaçlarınızı bu krediyle karşılayabilme imkanına sahip olabilirsiniz.

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Ev hanımlarına özel 50.000 TL müjdesi! Gelirsiz, kefilsiz, şartsız başvuran hesabına atıyor! Henüz çoğu kişinin haberi bile yok...

Ev hanımlarına kredi veren bankalar

Öncelikle şunu belirtmekte yarar var; bankalar bilhassa ev hanımlarına özel "belli devre ve kampanyalar dışında" sabit bir kredi paketi sunmamaktadır. Ev hanımının kredi alabilmesi amacıyla ilk evvelce kredi notunun "iyi" düzey olarak bilindiği en az 1.000 ve üstünde olması gerekmektedir.

Ev hanımlarına özel 50.000 TL müjdesi! Gelirsiz, kefilsiz, şartsız başvuran hesabına atıyor! Henüz çoğu kişinin haberi bile yok...

Hiçbir banka kredi notu sıfır olan ya da kredi sicili sorunlu olan şahıslara kredi vermez. Bankalar birer ticari işletme olmasından kaynaklı verilen borçları saatinde geri ödenmesini ister ve buna göre kredi müracaatı yapan bireyin sicili ve işlemiş ödemeleri ile ilgili incelemeler yaparlar.

Ev hanımlarına özel 50.000 TL müjdesi! Gelirsiz, kefilsiz, şartsız başvuran hesabına atıyor! Henüz çoğu kişinin haberi bile yok...

Bu inceleme ve değerlendirmelerden olumlu olarak geride bıraktığımız kredi müracaatı yapan şahıslar ise bankadan kredi almaya hak kazanırlar. Günümüzde gelir belgesiz ve çalışmayan ev hanımlarına kredi veren pek çok değişik banka bulunmaktadır.

Ev hanımlarına özel 50.000 TL müjdesi! Gelirsiz, kefilsiz, şartsız başvuran hesabına atıyor! Henüz çoğu kişinin haberi bile yok...

Bu bankalar krediye karşılık olarak kefil ya da teminat isteyebilirler. Hem de sabit olarak devletten alınan yardım parası ya da aylıklar da "gelir" olarak gösterilebilir ve bu tür bir geliriniz varsa bunu bankaya vererek kredinin onaylanmasını sağlayabilirsiniz.

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