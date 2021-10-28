Ev hanımlarına özel 50.000 TL müjdesi! Gelirsiz, kefilsiz, şartsız başvuran hesabına atıyor! Henüz çoğu kişinin haberi bile yok...
Herhangi bir işte çalışmayan ya da sigortasız olarak çalışıp ek iş yapan ev hanımları için bankalardan müjdeli haber geldi. Önceki senelerde gelir belgesi olmayan ev hanımlarına kredi verilmezken, artık çoğu banka ev hanımlarına özel gereksinim kredisi veriyor. Ev hanımlarına kredi veren bankaları haberimizde listeledik. Bu bankaları ve şartlarını inceleyerek siz de kredi başvurusu yapabilir, acil nakit ihtiyaçlarınızı bu krediyle karşılayabilme imkanına sahip olabilirsiniz. Peki, ev hanımlarına kredi veren bankalar hangileri? İşte tüm merak eidlenler haberimizde!
Ev hanımlarına özel 50.000 TL müjdesi! Gelirsiz, kefilsiz, şartsız başvuran hesabına atıyor! Henüz çoğu kişinin haberi bile yok... Çalışmayan ya da sigortasız olarak çalışarak ek iş meydana getiren ev hanımlarının bankalardan kredi alabilmesi amacıyla belli şartları yerine getirmeleri gerekir. Ev hanımlarına kredi veren bankaları haberimizde listeledik. Bu bankaları ve şartlarını inceleyerek siz de kredi başvurusu yapabilir, acil nakit ihtiyaçlarınızı bu krediyle karşılayabilme imkanına sahip olabilirsiniz.
Ev hanımlarına kredi veren bankalar
Öncelikle şunu belirtmekte yarar var; bankalar bilhassa ev hanımlarına özel "belli devre ve kampanyalar dışında" sabit bir kredi paketi sunmamaktadır. Ev hanımının kredi alabilmesi amacıyla ilk evvelce kredi notunun "iyi" düzey olarak bilindiği en az 1.000 ve üstünde olması gerekmektedir.
Bu inceleme ve değerlendirmelerden olumlu olarak geride bıraktığımız kredi müracaatı yapan şahıslar ise bankadan kredi almaya hak kazanırlar. Günümüzde gelir belgesiz ve çalışmayan ev hanımlarına kredi veren pek çok değişik banka bulunmaktadır.