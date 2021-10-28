3 şartı taşıyan kadınlar 6 yıl erken emekli oluyor! Yaş ve prim şartı yok! Hayaldi gerçek oldu Çocuğu olanlar yaşadı

Erken emeklilik hayali olanlara müjde! Çocuğu olan kadınlar 6 yıl erken emekli olabiliyor. Nasıl mı? Hemen anlatalım? Devlet çalışan annelere ekren emeklilik fırsatı sunuyor. Bunun için ise 3 şartı taşımanız gerekiyor. Sigortalı olduktan sonra doğum yapan kadınlar 3 çocuğa kadar çalışmadıkları süreleri borçlanabiliyor. Her çok için de 720 gün prim kazanabilecek. Böylece prim eksiği olan anneler çalışmak yerine doğum borçlanmasıyla daha erken emekli olabiliyor. İşte detaylar...