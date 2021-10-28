3 şartı taşıyan kadınlar 6 yıl erken emekli oluyor! Yaş ve prim şartı yok! Hayaldi gerçek oldu Çocuğu olanlar yaşadı
Annelere devlet tarafından sağlanan bir destek de erken emeklilik imkanı. Hem çalışıp hem de çocuk bakan annelerin yükü ağır. Tam da bu noktada devlet desteği devreye giriyor. Çalışan anneler çocuk olduktan sonra çalışmasalar bile prim kazanabilecek. Böylelikle de emeklilik imkanı sağlayan doğum borçlanmasından yararlanabilecek. Ancak bu haktan faydalanmak isteyen annelerin belirlenen 3 şartı taşıması gerekiyor. Birincisi doğumdan önce annenin sigortalı bir işte çalışması gerekiyor. İşte ikinci ve üçüncü şartlar...
Erken emeklilik hayali olanlara müjde! Çocuğu olan kadınlar 6 yıl erken emekli olabiliyor. Nasıl mı? Hemen anlatalım? Devlet çalışan annelere ekren emeklilik fırsatı sunuyor. Bunun için ise 3 şartı taşımanız gerekiyor. Sigortalı olduktan sonra doğum yapan kadınlar 3 çocuğa kadar çalışmadıkları süreleri borçlanabiliyor. Her çok için de 720 gün prim kazanabilecek. Böylece prim eksiği olan anneler çalışmak yerine doğum borçlanmasıyla daha erken emekli olabiliyor. İşte detaylar...
3 ŞARTI TAŞIYAN KADINLARA ERKEN EMEKLİLİK İMKANI!
6 yıl erken emeklilik için 3 kriterin oluşması gerekiyor. Birincisi, anne doğumdan önce sigortalı bir işte çalışmalı veya staj sigortası yapılmış olmalı. İkincisi, doğumdan sonra annenin çalışmıyor olması gerekiyor. Yani doğumdan sonra sigorta primlerinin ödenmemiş olması lazım. Üçüncü olarak bebeğin yaşaması şartı bulunuyor.
3 ÇOCUK İÇİN 2160 GÜN PRİM HAKKI!
Her bir çocuk için 720 gün, 3 çocukta ise 2160 gün prim kazanmak mümkün. Böylece prim eksiği olan kadın 6 yıl çalışmak yerine 3 çocuğu varsa doğum borçlanmasıyla daha erken emekli olabiliyor. Daha önce sadece SSK'lıların yararlandığı bu hak, memur ve Bağkur'lu annelere de tanındı. Tek çocuk için borçlanma yaklaşık 27 bin lira.