Erken emeklilikte sağlık kıstası: Bu hastalığı olan 1800 gün primle emekli oluyor! SGK afişe etti: 18 ay boyunca kesintisiz maaş alabilirsiniz! 10 yılda...

Çalışanların en büyük hayali bir gün emekli maaşına kavuşup, bundan sonraki süreçte inzivaya çekilmektir. Bazı kişiler için erken emeklilik yolu açılıyor. Bunların başında sağlık sorunları geliyor. Erken emekli eden bazı hastalıklar bulunuyor. Personelin çalışma gücünü yüzde 60 oranında kaybetmiş olması gerekiyor ve en az 1800 gün prim şartı bulunuyor. Kanser teşhisi konulan bireyler belli bir süre malul sayılıp, bu kişilere 18 ay maaş ödemesi yapılıyor. Erken emeklilik imkanı sağlanan hastalıklar arasında şeker hastalığı da bulunuyor. SGK Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği'nde şeker hastalarının malulen emekli olabilmeleri için rahatsızlığı insan vücudunda en az 3 organı bozması gerektiği de belirtiliyor. Peki, erken emekli olmak için gerekli şartlar neler? Kimler erken emekli olabilir? Hangi hastalıklar erken emekli ediyor? İşte merak edilenler!