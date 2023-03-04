İlk evim arsa kura başvuru sonuçları açıklandı mı? TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? TOKİ arsa kura sorgulama ekranı ve LİSTESİ 2023!

TOKİ İlk evim arsa projesine başvuru yapanlar internet arama motorlarında 'TOKİ arsa kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? İlk evim arsa kura başvuru sonuçları açıklandı mı?' sorularına yanıt arıyor. İşte TOKİ arsa kura sorgulama ekranı ve LİSTESİ 2023!