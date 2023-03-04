1999-2000-2005-2007-2008 giriş+ 45-48-50-55 yaşındakilere EYT haricinde erken emeklilik!
EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte 2 milyonu aşkın kişi emeklilik hakkına sahip oldu. 8 Eylül 1999 sonrası sigortalılar için erken emeklilik yolları araştırılmaya başlandı. EYT'yi kaçıranlar için alternatif güzergahlar bulunuyor. Bu kapsamda SSK'lıların avantajları bulunuyor. Askerlik ve doğum borçlanması olan kişiler erken emeklilik hakkına kavuşabiliyor. Elbette bu erken emeklilik fırsatının bazı şartları var. Peki, kimler erken emekli olabilecek? 2000 sonrası sigortalılar nasıl emekli olabilir? İşte detaylar...
EYT RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI
Milyonların merakla beklediği haber geldi. "EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı, EYT ne oldu" sorusunun cevabı merak edilıyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan iradesiyle yaş şartı olmadan yapılan ve yaklaşık 5 milyon kişiye emeklilik yolunu açacak EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı ve yürürlüğe girdi. EYT yasası büyük deprem felaketi nedeniyle Meclis'te bekliyordu. Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası yasa hızla Meclis'ten geçti ve bugün de Resmi Gazete'de yayınlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK'dan yürütmenin detayları için açıklama bekleniyor.
EYT KİMLERİ KAPSIYOR?
EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi vatandaşları kapsıyor. Bu rakamın toplamda 4,7 milyon kişi olduğu açıklandı. 2023 yılı içerisinde 2,25 milyon kişi emeklilik hakkı elde edecek. Geriye kalan yaklaşık 2,5 milyon kişi de sigortalılık süresi ve prim günü şartını tamamladığında emekli olacak.