2.2 milyon vatandaşı sevince boğacak MÜJDE geldi: EYT hayırlı olsun! Şimdi erken emeklilik bekleyen herkes...

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren karar sonrası başvuru işlemleri de başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından başvuru işlemlerine dair yapılan açıklamalar merak ediliyor. EYT'de milyonların beklediği başvuru süreci başladı. Vatandaşlar başvuru işlemlerini EYT üzerinden tamamlayacak.

EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır? TIKLA, BAŞVURU YAP