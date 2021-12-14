İlk aşamada 900 bin ile 1 milyon kişi faydalanacak! EYT'de 2022 yılı için yeşil ışık yakıldı! Sigorta süresi ve primi dolan tüm çalışanlar...
Kasım ayında emeklilikte yaşa takılanlar hakkında yapılan peş peşe yapılan açıklamalar sonrası gözler 2022 yılına çevrildi. Milyonlar heyecanla 2022 yılına odaklandı. Son gelen bilgilere göre, EYT çalışmalarının 2022 yılı ortaları ya da sonlarında başlaması bekleniyor. Şu sıralar Türkiye'nin gündeminde özellikle asgari ücret yer alırken 3600 ek gösterge ile ilgili de çalışmalar tam gaz devam ediyor. EYT hakkında da yapılacak olan çalışmanın kapsamı ve hangi formüllerin değerlendirmeye alınacağı ise akıllardaki yerini aldı. Çalışmayla birlikte sadece yaş şartını bekleyenler düzenlemeyle emekliliğe kavuşacak. Son dönemde EYT hakkındaki çözüm için değerlendirmeye alınan 5 formül konuşuluyor.
İlk aşamada 900 bin ile 1 milyon kişi faydalanacak! EYT'de 2022 yılı için yeşil ışık yakıldı! Sigorta süresi ve primi dolan tüm çalışanlar... EYT ile ilgili özellikle Kasım ayında önemli gelişmeler yaşanmış ve yapılan açıklamalar düzenlemeyi bekleyen milyonlarca kişi tarafından heyecanla takip edilmişti. Ancak yapılan son açıklamada asgari ücret ve 3600 ek göstergenin öncelikli olduğu bildirilmişti. Bu gelişmelerin hemen sonrasında 2022 yılı ortaları ya da sonlarına doğru çalışmanın başlatılması bekleniyor. EYT'liler ise dört gözle değerlendirmeye alınacak formülleri akıllardaki yerini aldı.
ÇALIŞMANIN ROTASI NASIL OLACAK?
1. KAPSAM
Komisyonun ilk olarak ele aldığı konu kapsam olacak. Böylece öncelikle EYT yasasının kapsamı içine girecek sigortalıların tespiti sağlanacak.
Ancak genel çerçeveye bakıldığında EYT'li grubu 9 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor.