İlk aşamada 900 bin ile 1 milyon kişi faydalanacak! EYT'de 2022 yılı için yeşil ışık yakıldı! Sigorta süresi ve primi dolan tüm çalışanlar... EYT ile ilgili özellikle Kasım ayında önemli gelişmeler yaşanmış ve yapılan açıklamalar düzenlemeyi bekleyen milyonlarca kişi tarafından heyecanla takip edilmişti. Ancak yapılan son açıklamada asgari ücret ve 3600 ek göstergenin öncelikli olduğu bildirilmişti. Bu gelişmelerin hemen sonrasında 2022 yılı ortaları ya da sonlarına doğru çalışmanın başlatılması bekleniyor. EYT'liler ise dört gözle değerlendirmeye alınacak formülleri akıllardaki yerini aldı.