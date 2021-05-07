İlaç niteliğindeki haber aktarıldı! Fırsat tek tıkla hesabınızda! 7 Mayıs Ziraat, TEB, Garanti, ING kredi faiz oranları

Vatandaşlar bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisindeki son teklifleri öğrenmek üzere sorgulatmalar yapıyor. Mayıs ayının gelmesiyle birlikte bankalar kredi faiz oranlarını yeniden şekillendirdi. Taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarındaki en uygun teklif belli olurken ayın yeni teklifleri duyuruldu. Aynı zamanda en cazip teklifleri değerlendirmek isteyen banka müşterileri mobil uygulama ya da müşteri hizmetleri üzerinden başvurusunu tamamlamak için karar vermek istiyor. Faiz oranlarındaki yarışı hız kazanırken bildiğiniz gibi oranlar, bankalar tarafından belirli periyotlarda değiştiriliyor.

07.05.2021 07:24 - Son Güncelleme: 07.05.2021 07:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





