RAMAZAN İMSAKİYE
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İlaç niteliğindeki haber aktarıldı! Fırsat tek tıkla hesabınızda! 7 Mayıs Ziraat, TEB, Garanti, ING kredi faiz oranları

Vatandaşlar bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisindeki son teklifleri öğrenmek üzere sorgulatmalar yapıyor. Mayıs ayının gelmesiyle birlikte bankalar kredi faiz oranlarını yeniden şekillendirdi. Taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarındaki en uygun teklif belli olurken ayın yeni teklifleri duyuruldu. Aynı zamanda en cazip teklifleri değerlendirmek isteyen banka müşterileri mobil uygulama ya da müşteri hizmetleri üzerinden başvurusunu tamamlamak için karar vermek istiyor. Faiz oranlarındaki yarışı hız kazanırken bildiğiniz gibi oranlar, bankalar tarafından belirli periyotlarda değiştiriliyor.

07.05.2021 07:24 - Son Güncelleme: 07.05.2021 07:24
İlaç niteliğindeki haber aktarıldı! Fırsat tek tıkla hesabınızda! 7 Mayıs Ziraat, TEB, Garanti, ING kredi faiz oranları

İlaç niteliğindeki haber aktarıldı! Fırsat tek tıkla hesabınızda! 7 Mayıs Ziraat, TEB, Garanti, ING kredi faiz oranları sabah saatleriyle merak ediliyor. Kredi faiz oranlarındaki son gelişmeler sıkı takip altına alınırken Mayıs ayının gelmesiyle binlerce kişi bankaların sitelerini tek tek ziyaret ediyor. Çeşitli dönemlerde faiz oranının değiştiren bankalar bunun yanında müşterilerine bazı kampanyalar sunuyor. Mayıs ayının ilk günlerinde yeni avantajları duyuran bankalar internet siteleri üzerinden yeni fırsatlarını birer birer duyurdu. Kredi çekecekler olanlar kredi faiz oranlarındaki son durumu değerlenip kararını ona göre şekillendirmek istiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İlaç niteliğindeki haber aktarıldı! Fırsat tek tıkla hesabınızda! 7 Mayıs Ziraat, TEB, Garanti, ING kredi faiz oranları

HALKBANK

İhtiyaç kredisi: %1,54
Taşıt kredisi: %1,54
Konut kredisi: %1,38

İlaç niteliğindeki haber aktarıldı! Fırsat tek tıkla hesabınızda! 7 Mayıs Ziraat, TEB, Garanti, ING kredi faiz oranları

HALKBANK KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

Kredi miktarı ve vade: 300.000 TL / 120 ay

Aylık Ödemeniz (TL) 5.130,59
Faiz Oranı % 1,38
Toplam Geri Ödemeniz (TL) 615.670,80

İlaç niteliğindeki haber aktarıldı! Fırsat tek tıkla hesabınızda! 7 Mayıs Ziraat, TEB, Garanti, ING kredi faiz oranları

ZİRAAT BANKASI

Tüketici kredisi: Ziraat Bankası tüketici kredi faiz oranı 36 ay vadeye kadar 1,54 olarak karşımıza çıkıyor.

Kredi miktarı ve vade: 50.000 TL / 36 ay
Taksit Tutarı:1.914,12 TL
Faiz Oranı:% 1,54
Yıllık Maliyet Oranı:% 25.05

İlaç niteliğindeki haber aktarıldı! Fırsat tek tıkla hesabınızda! 7 Mayıs Ziraat, TEB, Garanti, ING kredi faiz oranları

Taşıt kredisi: Ziraat Bankası taşıt kredisi faiz oranı 1,54 olarak görülüyor.

Kredi miktarı ve vade: 100.000 TL / 48 ay
Taksit Tutarı:3.160,20 TL
Faiz Oranı:% 1,54
Yıllık Maliyet Oranı:% 24.9499