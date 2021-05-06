1.100 TL ikramiye almak isteyenler dikkat! Emeklilere bankaya gitmek serbest mi?
1.100 TL bayram ikramiyesi hesaplara yatırılmaya başlandı. Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı öncesi emekli ikramiyesinden faydalanabiliyor. Tam kapanma döneminde ödemelerin başlamasıyla birlikte emeklilere bankaya gitmek serbest mi sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Bankalar 6 Mayıs - 11 Mayıs tarihleri arasında müşterilerine saat 09:00-16:30 arasında ikramiye ödemesi yapacak. İşte emeklilerin merak ettiği sorunun yanıtı!
Emekli vatandaşlar 1.100 TL bayram ikramiyelerine kavuşuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 12,7 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 6-7 Mayıs'ta ödeneceğini açıkladı. 12,3 milyar lira tutarındaki ikramiyeler hesaplara yatacak. Ancak tam kapanma dolayısıyla emeklilerin bankalara gitmesinin serbest olup olmadığı da merak ediliyor. Peki emeklilere bankaya gitmek serbest mi?