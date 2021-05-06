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1.100 TL ikramiye almak isteyenler dikkat! Emeklilere bankaya gitmek serbest mi?

1.100 TL bayram ikramiyesi hesaplara yatırılmaya başlandı. Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı öncesi emekli ikramiyesinden faydalanabiliyor. Tam kapanma döneminde ödemelerin başlamasıyla birlikte emeklilere bankaya gitmek serbest mi sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Bankalar 6 Mayıs - 11 Mayıs tarihleri arasında müşterilerine saat 09:00-16:30 arasında ikramiye ödemesi yapacak. İşte emeklilerin merak ettiği sorunun yanıtı!

06.05.2021 22:29 - Son Güncelleme: 06.05.2021 22:29
1.100 TL ikramiye almak isteyenler dikkat! Emeklilere bankaya gitmek serbest mi?

Emekli vatandaşlar 1.100 TL bayram ikramiyelerine kavuşuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 12,7 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 6-7 Mayıs'ta ödeneceğini açıkladı. 12,3 milyar lira tutarındaki ikramiyeler hesaplara yatacak. Ancak tam kapanma dolayısıyla emeklilerin bankalara gitmesinin serbest olup olmadığı da merak ediliyor. Peki emeklilere bankaya gitmek serbest mi?

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1.100 TL ikramiye almak isteyenler dikkat! Emeklilere bankaya gitmek serbest mi?

Geçtiğimiz hafta yapılan yasal düzenleme ile emekli bayram ikramiyesi 1.100 TL'ye yükseltilmişti. Bu kapsamda 2021 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemeleri bugün başladı.

1.100 TL ikramiye almak isteyenler dikkat! Emeklilere bankaya gitmek serbest mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SSK emeklilerinin 6 Mayıs'ta (Bugün), Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyesi alabileceklerini duyurmuştu.

1.100 TL ikramiye almak isteyenler dikkat! Emeklilere bankaya gitmek serbest mi?

Bakan Bilgin, "Emeklilerimize Ramazan bayramı ikramiyeleri bugün itibarıyla ödenmeye başladı" dedi.

1.100 TL ikramiye almak isteyenler dikkat! Emeklilere bankaya gitmek serbest mi?

İçişleri Bakanlığı emekli maaşlarının ödenmesiyle ilgili olarak, "Tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemeleri;