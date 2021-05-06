1.100 TL ikramiye almak isteyenler dikkat! Emeklilere bankaya gitmek serbest mi?

Emekli vatandaşlar 1.100 TL bayram ikramiyelerine kavuşuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 12,7 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 6-7 Mayıs'ta ödeneceğini açıkladı. 12,3 milyar lira tutarındaki ikramiyeler hesaplara yatacak. Ancak tam kapanma dolayısıyla emeklilerin bankalara gitmesinin serbest olup olmadığı da merak ediliyor. Peki emeklilere bankaya gitmek serbest mi?