Ve son dakika başladı! Hesaplara 650 lira yatıyor! Açıklama yapıldı... TC kimlik numarasının son rakamına göre....

Peş peşe açıklama yapıldı! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır. Mayıs ayı kredi ve burs ödemeleri ile ilgili bakandan duyuru geldi, paralar ödenmeye başladı. TC kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara yatacak olan burs ve kredi ödemelerinde kimlik numaralarının sonu 0 olanlar bugün, 2 olanlar yarın, 4 olanlar 8 Mayıs, 6 olanlar 9 Mayıs, 8 olanlar ise 10 Mayıs'ta ödemelerini alacak.

07.05.2021 08:42 - Son Güncelleme: 07.05.2021 08:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





