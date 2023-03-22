Başladı, e-Devlet'ten başvurun erzak yardımı dağıtılıyor! TC sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Belediye, kaymakamlık... Ramazan kolisi isteyenlere müjde!

Ramazan 2023 yılında 23 Mart Perşembe günü başlayacak. Oruç tutmak için geri sayım devam ederken gözler bir yandan da Ramazan kolisi erzak yardımı duyurularında. Her yıl ihtiyaç sahipleri tespit edilerek Ramazan ayı için gıda yardımı yapılıyor. Bu yıl da ihtiyaç sahibi vatandaşlar yardımları nereden, nasıl alacaklarını araştırmaya başladı. Peki Ramazan kolisi yardımı var mı, nereden, nasıl alınır? Ramazan kolisi yardım başvurusu e-Devlet'ten nasıl yapılır? Ramazan kolisi yardımı kimlere verilir? İşte detaylar...