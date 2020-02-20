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İl il TOKİ kura tarihleri! 2020 TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

TOKİ kura çekimi için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaşın büyük bir merakla beklediği kura tarihleri açıklandı. Her yıl 100 bin sosyal konutun 2020 yılı projesinde ilk kuralar İzmir Karabağlar'da yapılacak. Kimlikli, depreme dayanıklı inşa edilecek sosyal konutlara Türkiye genelinde vatandaşlar yoğun ilgi göstermişti. Peki, 2020 TOKİ kura çekimi ne zaman? 2020 TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte il il TOKİ kura tarihleri...

20.02.2020 09:53 - Son Güncelleme: 20.02.2020 09:53
İl il TOKİ kura tarihleri! 2020 TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ sosyal konut kura çekilişleri ne zaman yapılacak? soruları, son günlerde en çok aranılanlar arasında dikkat çekiyordu. Büyük ilgi gören 100 bin sosyal konutlara başvuru yapan vatandaşların merakla beklediği kura tarihleri TOKİ tarafından açıklandı. 81 ilde yapılacak 2+1 ve 3+1 konutların kura tarihlerine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte il il TOKİ kura tarihleri...

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İl il TOKİ kura tarihleri! 2020 TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Yüzde 10 peşinat, 240 ay sabit vade imkanı

Proje ile 100 bin dar gelirli aile, kira öder gibi yüzde 10 peşinat, aylık 894 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi olacak.

İl il TOKİ kura tarihleri! 2020 TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Konutlar, yatay mimari anlayışıyla 2+1 brüt 75 ve 85, 3+1 brüt 100 metrekare şeklinde inşa edilecek.

Türkiye genelindeki proje kapsamında, vatandaşların konut finansmanının sağlanması için hem kamu hem de katılım bankaları hizmet verecek.

İl il TOKİ kura tarihleri! 2020 TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
İl il TOKİ kura tarihleri! 2020 TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
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