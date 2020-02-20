İl il TOKİ kura tarihleri! 2020 TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
TOKİ kura çekimi için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaşın büyük bir merakla beklediği kura tarihleri açıklandı. Her yıl 100 bin sosyal konutun 2020 yılı projesinde ilk kuralar İzmir Karabağlar'da yapılacak. Kimlikli, depreme dayanıklı inşa edilecek sosyal konutlara Türkiye genelinde vatandaşlar yoğun ilgi göstermişti. Peki, 2020 TOKİ kura çekimi ne zaman? 2020 TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte il il TOKİ kura tarihleri...
20.02.2020 09:53
- Son Güncelleme: 20.02.2020 09:53
TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ sosyal konut kura çekilişleri ne zaman yapılacak? soruları, son günlerde en çok aranılanlar arasında dikkat çekiyordu. Büyük ilgi gören 100 bin sosyal konutlara başvuru yapan vatandaşların merakla beklediği kura tarihleri TOKİ tarafından açıklandı. 81 ilde yapılacak 2+1 ve 3+1 konutların kura tarihlerine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte il il TOKİ kura tarihleri...
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