İl il TOKİ kura tarihleri! 2020 TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ sosyal konut kura çekilişleri ne zaman yapılacak? soruları, son günlerde en çok aranılanlar arasında dikkat çekiyordu. Büyük ilgi gören 100 bin sosyal konutlara başvuru yapan vatandaşların merakla beklediği kura tarihleri TOKİ tarafından açıklandı. 81 ilde yapılacak 2+1 ve 3+1 konutların kura tarihlerine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte il il TOKİ kura tarihleri...