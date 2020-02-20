Emeklilere ek ödemede artış olacak mı? Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ek ödeme zammı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED), ek ödeme ile ilgili açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından milyonlarca emekli vatandaş, ek ödeme artışı ile ilgili araştırmalara başladı. Peki, emeklilere her ay verilen ek ödeme artacak mı? 2020 SSK Bağkur emekli ek ödeme artışı ne kadar olacak? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...