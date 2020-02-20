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Emeklilere her ay verilen ek ödeme artacak mı? 2020 SSK Bağkur emekli ek ödeme artışı ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu haberde! 2020 Ocak itibarıyla zamlı maaşlarını alan emekliler için şimdilerde ise ek ödeme artışı konuşuluyor. TÜED Başkanı Kazım Ergün'ün açıklamalarının ardından emekliler ne kadar artış olacağını araştırıyordu. Bilindiği üzere şu anda maaşın yüzde 4-5 oranında ek ödeme yapılıyor. Peki, emeklilere her ay verilen ek ödeme artacak mı? 2020 SSK Bağkur emekli ek ödeme artışı ne kadar olacak?

20.02.2020 08:25 - Son Güncelleme: 20.02.2020 08:25
Emeklilere her ay verilen ek ödeme artacak mı? 2020 SSK Bağkur emekli ek ödeme artışı ne kadar olacak?

Emeklilere ek ödemede artış olacak mı? Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ek ödeme zammı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED), ek ödeme ile ilgili açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından milyonlarca emekli vatandaş, ek ödeme artışı ile ilgili araştırmalara başladı. Peki, emeklilere her ay verilen ek ödeme artacak mı? 2020 SSK Bağkur emekli ek ödeme artışı ne kadar olacak? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...

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Emeklilere her ay verilen ek ödeme artacak mı? 2020 SSK Bağkur emekli ek ödeme artışı ne kadar olacak?

EMEKLİLERE HER AY VERİLEN EK ÖDEME ARTACAK MI?

Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED), ek ödeme oranının yüzde 10 olması talebi geldi. Dernek Başkanı Kazım Ergün, taleplerini, "Çalışanlara vergi iadesinin karşılığı olarak uygulanan asgari geçim indirimi en düşük 220 lira.

Emeklilere her ay verilen ek ödeme artacak mı? 2020 SSK Bağkur emekli ek ödeme artışı ne kadar olacak?

Buna karşın bin 500 lira maaş alan emekli aylık 60, 2 bin lira maaş alan emekli ise 80 lira ek ödeme alıyor. Ek ödeme oranlarının ivedilikle yükseltilmesini istiyoruz" sözleriyle anlattı.

Emeklilere her ay verilen ek ödeme artacak mı? 2020 SSK Bağkur emekli ek ödeme artışı ne kadar olacak?

Bu talep hayata geçerse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme tutarlarında 59 ile 361 lira arasında artış olacak.

Emeklilere her ay verilen ek ödeme artacak mı? 2020 SSK Bağkur emekli ek ödeme artışı ne kadar olacak?

Net bin 198 lira olan en düşük maaşı alan emekliye 59,94 lira yerine 119,87 lira, 6 bin 28 lira olan en yüksek maaşı alana da 241,15 lira yerine 602,87 lira ek ödeme verilecek.

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