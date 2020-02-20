Emeklilere her ay verilen ek ödeme artacak mı? 2020 SSK Bağkur emekli ek ödeme artışı ne kadar olacak?
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu haberde! 2020 Ocak itibarıyla zamlı maaşlarını alan emekliler için şimdilerde ise ek ödeme artışı konuşuluyor. TÜED Başkanı Kazım Ergün'ün açıklamalarının ardından emekliler ne kadar artış olacağını araştırıyordu. Bilindiği üzere şu anda maaşın yüzde 4-5 oranında ek ödeme yapılıyor. Peki, emeklilere her ay verilen ek ödeme artacak mı? 2020 SSK Bağkur emekli ek ödeme artışı ne kadar olacak?
20.02.2020 08:25
- Son Güncelleme: 20.02.2020 08:25
Emeklilere ek ödemede artış olacak mı? Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ek ödeme zammı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED), ek ödeme ile ilgili açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından milyonlarca emekli vatandaş, ek ödeme artışı ile ilgili araştırmalara başladı. Peki, emeklilere her ay verilen ek ödeme artacak mı? 2020 SSK Bağkur emekli ek ödeme artışı ne kadar olacak? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...
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