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İL İL LİSTE BELLİ OLDU! TOKİ'nin arsa listesi belli oldu! İşte il il arsa tahsis edilebilecek yerler

Son dakika haberleri... Toplu Konut İdaresi Başkanlığı kapsamında duyurulan 'İlk Evim Arsa' ve 'ilk iş yerim' projesindeki yerlerin hangi illerde yapılacağı belli oldu.

10.10.2022 16:12 - Son Güncelleme: 10.10.2022 16:40
İL İL LİSTE BELLİ OLDU! TOKİ’nin arsa listesi belli oldu! İşte il il arsa tahsis edilebilecek yerler

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' kampanyası kapsamında konut başvuruları 14 Eylül'de açıldı. Şimdi de 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular başladı.Toplu Konut İdaresi Başkanlığı kapsamında duyurulan 'İlk Evim Arsa' ve 'ilk iş yerim' projesindeki yerlerin hangi illerde yapılacağı belli oldu. İşte arsa ve iş yerlerinin yapılacağı iller...

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İL İL LİSTE BELLİ OLDU! TOKİ’nin arsa listesi belli oldu! İşte il il arsa tahsis edilebilecek yerler

HAK SAHİPLİLİĞİ SONRASI TAHSİS SÜRECİ

1) Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir.

İL İL LİSTE BELLİ OLDU! TOKİ’nin arsa listesi belli oldu! İşte il il arsa tahsis edilebilecek yerler

Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.

İL İL LİSTE BELLİ OLDU! TOKİ’nin arsa listesi belli oldu! İşte il il arsa tahsis edilebilecek yerler

2- Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınır.

3- Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılır.

İL İL LİSTE BELLİ OLDU! TOKİ’nin arsa listesi belli oldu! İşte il il arsa tahsis edilebilecek yerler

4-a) Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.

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