Cüzdanınızda 50 TL'niz aslında bir servet! Hemen şu an kontrol edin! Tam tamına 75 bin TL değer biçiliyor! Bakmayan bin pişman: Eğer sağ üst kısımda...

50 TL'lik hatalı basım banknot sosyal medya çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Bankaların basım hatasından kaynaklı eksiği bulunan 50 TL'lik banknotun değeri, duyanları şaşırtıyor. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde '50' yazması gerekirken, basım hatasından dolayı sadece '5' yazıyor. Değeri ise tam tamına 75 bin TL! Sizin de cüzdanınızdaki 50 TL'niz servet değerinde olabilir! İşte o detay...