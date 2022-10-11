Cüzdanınızda 50 TL'niz aslında bir servet! Hemen şu an kontrol edin! Tam tamına 75 bin TL değer biçiliyor! Bakmayan bin pişman: Eğer sağ üst kısımda...
Bakmayan bin kere pişman! Yıllarca cebimizde taşıdık bu detayı kimse fark etmedi! 75 bin liraya satışa çıkardı. Son aylarda haber sitelerinde hatalı basım olan banknotlar vatandaşların ilgisini çekiyor. Bu banknotları saklayan ya da fark edip cebinde bulan vatandaşların kimisi banknotu 20 bin liraya kimisi ise 300 bin liraya satışa sunuyor. Siz de o detayı fark edersiniz servet sahibi olabilirsiniz...
11.10.2022 10:12 - Son Güncelleme: 11.10.2022 10:12
50 TL'lik hatalı basım banknot sosyal medya çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Bankaların basım hatasından kaynaklı eksiği bulunan 50 TL'lik banknotun değeri, duyanları şaşırtıyor. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde '50' yazması gerekirken, basım hatasından dolayı sadece '5' yazıyor. Değeri ise tam tamına 75 bin TL! Sizin de cüzdanınızdaki 50 TL'niz servet değerinde olabilir! İşte o detay...