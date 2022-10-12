Esnafa nefes aldıran 100 milyarlık destek paketi! Kredi faizleri düşürüldü! Esnaf paketine başvuru nasıl yapılacak?

İşyeri edindirme ve taşıt kredisi limitleri ise 1 milyon TL'den 1.5 milyon TL'ye yükseltildi. Genç girişimcilerin sıfır faizli kredi limiti 100 bin TL'den 300 bin, yaş sınırı da 35'e çıkarıldı. Halkbank'tan kredi kullanıp takibe düşen esnafa da 6 ay geri ödemesiz 36 aya kadar vadeyle, yüzde 4 faizle kredi kullandırılacak.