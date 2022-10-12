Esnafa nefes aldıran 100 milyarlık destek paketi! Kredi faizleri düşürüldü! Esnaf paketine başvuru nasıl yapılacak?
Esnaf paketinin müjdesini Başkan Erdoğan vermişti. Esnafa nefes aldıracak söz konusu paketle kredi limitleri artarken faizler düşürüldü. Peki esnaf paketine başvuru şartları neler? İşte detaylar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 milyar liralık esnaf paketine başvurular başladı. Kredi limitlerini artıran, faizi 2 puan indiren paketten 15 milyon kişinin yararlanması bekleniyor.
Paket esnaf kredilerini yeniden yapılandırdı. Yüzde 9.5 olan faiz oranları 2 puan inerek 7.5 olarak uygulanacak. Esnaf ve sanatkârlar 60 ay vadeyle krediyi ödeyecek. Kredi üst limitleri de 350 bin TL'den 500 bin TL'ye çıkarıldı.
İşyeri edindirme ve taşıt kredisi limitleri ise 1 milyon TL'den 1.5 milyon TL'ye yükseltildi. Genç girişimcilerin sıfır faizli kredi limiti 100 bin TL'den 300 bin, yaş sınırı da 35'e çıkarıldı. Halkbank'tan kredi kullanıp takibe düşen esnafa da 6 ay geri ödemesiz 36 aya kadar vadeyle, yüzde 4 faizle kredi kullandırılacak.
ŞARTLARI NELER?
Esnaf kefalet kredisine başvurmak için, en az 3 ay süreyle esnaf kefalet kooperatifine üye olmak, kredi çekmek istediğiniz kooperatife şahsen başvuru yapmak, TESKOMB'a bağlı bulunan başka bir kooperatife üyeliği bulunmamak, esnafın yıllık cirosunu gösteren belgedeki kazancının kredi taksitlerini ödemeye yeterli olması, tapu veya araç teminatı göstermek gerekiyor.
PAKET ESNAFI MEMNUN ETTİ
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yeni paketin esnafa nefes aldıracağını belirterek, "Krediler 60 ay süreli. Dolayısıyla piyasaya hareketlilik getirecek. Enflasyonun düşmesine de katkısı olacaktır. Sadece yeni kredi alacaklara değil, alıp da ödeyememiş olanlara da yüzde 4 faizle 36 ay süreyle kredi veriliyor.