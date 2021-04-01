İkramiyeye 83 TL zam talebi! Milyonlar o güne dikkat kesildi! SSK Bağ-Kur emeklisine 1.083 lira 60 kuruş...
Bu yıl milyonlarca emekli iki bayramın hemen öncesinde bayram ikramiyesi alacak. Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber ödeme tarihleri hakkında resmi makamlardan açıklama beklenirken ikramiyelere zam yapılıp yapılmayacağı ise merak edildi. Son olarak yılda 2 kez verilen 1.000 liralık ödemeye 6 ayda bir enflasyon zammı yapılması teklifi sunuldu. Konu hakkında açıklama yapan Türkiye Emekliler Derneği, "Nasıl maaşlara 6 ayda bir enflasyon oranında zam yapılıyorsa, ikramiyelere de bu zam yansıtılmalı" ifadelerine yer verdi.
Emekliler 2018 yılından bu yana yılda iki kez bayram öncesi verilen ikramiyeleri beklemeye başladı. Milyonlarca kişi ödemelerin yapılmasıyla Mayıs ayının ortalarında ek gelir sağlamış olacak. İkramiyeleri bekleyen emekliler aynı zamanda bin liralık ödeme tutarında bir değişiklik olur mu sorusunun yanıtını da merak ediyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi için heyecan sürerken tutarda artış talepleri gündemde yer almaya başladı. Son zamanlarda 1.000 liralık ödemeye '6 ayda bir enflasyon zammı yapılması' talep edildi.