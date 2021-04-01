BİM'de cuma fırsatları için geri sayım: BİM 2 Nisan Cuma aktüel kataloğuyla indirim saatleri yaklaşıyor!

BİM 2 Nisan Cuma aktüel kataloğu, yarın marketlere gelecek olan fırsatları kaçırmak istemeyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Mutfak aletleri ve ev aksesurlarında yer alan fırsatlar tercih edilecek. BİM'de bu hafta Mercusys Kablosuz Menzil Genişletici, Chef's Pro Blender Seti, Paşabahçe 3 Katlı Cam Sunum Seti, Profesyonel Ahşap Saplı Bahçe Çapası, Pantolon Görünümlü Termal Tayt Kadın, Günlük Ayakkabı Kız-Erkek Çocuk, Polosmart Işıklı Nostaljik Radyo ürünleri yer alıyor.

01.04.2021 13:33 - Son Güncelleme: 01.04.2021 13:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





