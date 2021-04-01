BİM'de cuma fırsatları için geri sayım: BİM 2 Nisan Cuma aktüel kataloğuyla indirim saatleri yaklaşıyor!
BİM 2 Nisan Cuma aktüel kataloğu, yarın marketlere gelecek olan fırsatları kaçırmak istemeyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Mutfak aletleri ve ev aksesurlarında yer alan fırsatlar tercih edilecek. BİM'de bu hafta Mercusys Kablosuz Menzil Genişletici, Chef's Pro Blender Seti, Paşabahçe 3 Katlı Cam Sunum Seti, Profesyonel Ahşap Saplı Bahçe Çapası, Pantolon Görünümlü Termal Tayt Kadın, Günlük Ayakkabı Kız-Erkek Çocuk, Polosmart Işıklı Nostaljik Radyo ürünleri yer alıyor.
BİM'de cuma fırsatları için geri sayım başladı. Heyecanla beklenen BİM 2 Nisan Cuma aktüel kataloğuyla indirim saatleri yaklaşıyor. BİM'de bu hafta Kumtel Set Üstü İnox Ocak, 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap, Abdullah Efendi Keyif Közde Pişirme Teknolojili Türk Kahvesi Makinesi, Casilda Home Mutfak Havlu Seti 4'lü, Polosmart Işıklı Nostaljik Radyo, Elyaf Dolgulu Sandalye Minderi ve Paşabahçe 12 Parça Çay Seti ürünleri dikkat çekti. İşte BİM 2 Nisan Cuma aktüel kataloğu ürünleri...