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BİM'de cuma fırsatları için geri sayım: BİM 2 Nisan Cuma aktüel kataloğuyla indirim saatleri yaklaşıyor!

BİM 2 Nisan Cuma aktüel kataloğu, yarın marketlere gelecek olan fırsatları kaçırmak istemeyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Mutfak aletleri ve ev aksesurlarında yer alan fırsatlar tercih edilecek. BİM'de bu hafta Mercusys Kablosuz Menzil Genişletici, Chef's Pro Blender Seti, Paşabahçe 3 Katlı Cam Sunum Seti, Profesyonel Ahşap Saplı Bahçe Çapası, Pantolon Görünümlü Termal Tayt Kadın, Günlük Ayakkabı Kız-Erkek Çocuk, Polosmart Işıklı Nostaljik Radyo ürünleri yer alıyor.

01.04.2021 13:33 - Son Güncelleme: 01.04.2021 13:35
BİM'de cuma fırsatları için geri sayım: BİM 2 Nisan Cuma aktüel kataloğuyla indirim saatleri yaklaşıyor!

BİM'de cuma fırsatları için geri sayım başladı. Heyecanla beklenen BİM 2 Nisan Cuma aktüel kataloğuyla indirim saatleri yaklaşıyor. BİM'de bu hafta Kumtel Set Üstü İnox Ocak, 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap, Abdullah Efendi Keyif Közde Pişirme Teknolojili Türk Kahvesi Makinesi, Casilda Home Mutfak Havlu Seti 4'lü, Polosmart Işıklı Nostaljik Radyo, Elyaf Dolgulu Sandalye Minderi ve Paşabahçe 12 Parça Çay Seti ürünleri dikkat çekti. İşte BİM 2 Nisan Cuma aktüel kataloğu ürünleri...

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BİM'de cuma fırsatları için geri sayım: BİM 2 Nisan Cuma aktüel kataloğuyla indirim saatleri yaklaşıyor!

Kumtel
Set Üstü İnox Ocak
• 4 gözü gazlı
• Gaz kesme emniyet sistemli

BİM'de cuma fırsatları için geri sayım: BİM 2 Nisan Cuma aktüel kataloğuyla indirim saatleri yaklaşıyor!

Abdullah Efendi Keyif
Közde Pişirme Teknolojili Türk Kahvesi Makinesi
• Farklı renk alternatifi

BİM'de cuma fırsatları için geri sayım: BİM 2 Nisan Cuma aktüel kataloğuyla indirim saatleri yaklaşıyor!

Mercusys
Kablosuz Menzil Genişletici
• Access point modu
• 1200 mbps

BİM'de cuma fırsatları için geri sayım: BİM 2 Nisan Cuma aktüel kataloğuyla indirim saatleri yaklaşıyor!

Heifer
Işıklı Kettle
• Otomatik kapanma
• Susuz (kuru) çalışma emniyeti