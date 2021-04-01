Bu fırsatı kaçırmayın! Liste güncellendi! İşte 50 bin TL'nin altındaki araçlar

Koronavirüs döneminde sıfır araçların üretilememesi ve ikinci el araç fiyatlarının rekor seviyeye çıkması araç sahibi olmak isteyenlerin yeni arayışlar içerisine girmesine neden oldu. Araç alacaklara müjde Ticaret Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, gümrüklerde el konulan otomobilleri e-ihale sistemiyle satışa sunmaya devam ediyor. Söz konusu ihale için liste yenilendi. İşte listede yer alan 50 bin liranın altındaki ikinci el araçlar…

01.04.2021 11:54 - Son Güncelleme: 01.04.2021 11:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





