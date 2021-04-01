Bu fırsatı kaçırmayın! Liste güncellendi! İşte 50 bin TL'nin altındaki araçlar
Koronavirüs döneminde sıfır araçların üretilememesi ve ikinci el araç fiyatlarının rekor seviyeye çıkması araç sahibi olmak isteyenlerin yeni arayışlar içerisine girmesine neden oldu. Araç alacaklara müjde Ticaret Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, gümrüklerde el konulan otomobilleri e-ihale sistemiyle satışa sunmaya devam ediyor. Söz konusu ihale için liste yenilendi. İşte listede yer alan 50 bin liranın altındaki ikinci el araçlar…
01.04.2021 11:54
- Son Güncelleme: 01.04.2021 11:54
Ticaret Bakanlığı e-ihale sistemiyle otomobil satışına devam ediyor. Bu anlamda Ticaret Bakanlığı gümrüklerde el konulan arabaları ekonomiye kazandırmak için e-ihale sistemiyle satışa sunuyor.
İhale sonucunda piyasa fiyatının altında elde edilen otomobiller gerekli işlemlerin yapılmasının ardından trafiğe çıkarılıyor.
İşte Ticaret Bakanlığı'nın e-ihale platformunda satışa çıkardığı ikinci el araçlardan 50 bin TL'nin altında olanlardan bazıları..
1992 MERCEDES - BENZ 200 E Güncel Fiyat: 27.000 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi: 1 Nisan 2021 İhale Bitiş Tarihi: 6 Nisan 2021 14:05
1989 MERCEDES - BENZ 300 D Güncel Fiyat: 27.750 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi: 2 Nisan 2021 - İhale Bitiş Tarihi: 7 Nisan 2021 16:10