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Haberler Ekonomi İkramiyeye 2.500 TL formülü! Türkiye Emekliler Derneği'nden artış çağrısı! Kim ne kadar alacak? İşte tüm detaylar...

İkramiyeye 2.500 TL formülü! Türkiye Emekliler Derneği'nden artış çağrısı! Kim ne kadar alacak? İşte tüm detaylar...

Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemeleri yaklaşırken; Türkiye Emekliler Derneği Başkanı'ndan artış çağrısı geldi: Bin 100 liralık ödeme en düşük emekli aylığı olan 2 bin 500 liraya yükseltilsin.

24.03.2022 06:58 - Son Güncelleme: 24.03.2022 07:01
İkramiyeye 2.500 TL formülü! Türkiye Emekliler Derneği’nden artış çağrısı! Kim ne kadar alacak? İşte tüm detaylar...

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte başta emekliler olmak üzere milyonlarca kişinin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi.

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İkramiyeye 2.500 TL formülü! Türkiye Emekliler Derneği’nden artış çağrısı! Kim ne kadar alacak? İşte tüm detaylar...

Bu yılın ilk bayram ikramiyesi Nisan ayında beklenirken, emekliler ödemelere zam beklentisi taşıyor.

İkramiyeye 2.500 TL formülü! Türkiye Emekliler Derneği’nden artış çağrısı! Kim ne kadar alacak? İşte tüm detaylar...

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, halen bin 100 lira olan bayram ikramiyesinin 2 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı seviyesine yükseltilmesini istediklerini söyledi.

İkramiyeye 2.500 TL formülü! Türkiye Emekliler Derneği’nden artış çağrısı! Kim ne kadar alacak? İşte tüm detaylar...

Ergün, "Başladığında en düşük emekli aylığına denk olan bayram ikramiyelerinin, bugün de bu seviyeye çekilmesi en doğru ve adil yoldur" ifadesini kullandı.

İkramiyeye 2.500 TL formülü! Türkiye Emekliler Derneği’nden artış çağrısı! Kim ne kadar alacak? İşte tüm detaylar...

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Bu talep hayata geçerse, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları'ndan önce bin 100'er lira yerine 2 bin 500'er lira ödenecek.

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