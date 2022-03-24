İkramiyeye 2.500 TL formülü! Türkiye Emekliler Derneği'nden artış çağrısı! Kim ne kadar alacak? İşte tüm detaylar...
Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemeleri yaklaşırken; Türkiye Emekliler Derneği Başkanı'ndan artış çağrısı geldi: Bin 100 liralık ödeme en düşük emekli aylığı olan 2 bin 500 liraya yükseltilsin.
24.03.2022 06:58 - Son Güncelleme: 24.03.2022 07:01
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, halen bin 100 lira olan bayram ikramiyesinin 2 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı seviyesine yükseltilmesini istediklerini söyledi.