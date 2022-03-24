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Haberler Ekonomi Bu tarihi kaçırmayın! Öğrenciye, KOBİ'ye, ev ve araç sahiplerine 31 Mart fırsatı

Bu tarihi kaçırmayın! Öğrenciye, KOBİ'ye, ev ve araç sahiplerine 31 Mart fırsatı

Öğrencilerin kamuda ve özel sektörde staj imkanından, firmaların faizsiz ve 24 ay geri ödemesiz destekten yararlanması için son tarih 31 Mart. Bu tarih; kira geliri elde edenler, serbest meslek sahipleri ve OGS kullanan araç sahipleri için de önem taşıyor...

Çığıl Ön Yener
24.03.2022 06:58 - Son Güncelleme: 24.03.2022 06:58
Bu tarihi kaçırmayın! Öğrenciye, KOBİ’ye, ev ve araç sahiplerine 31 mart fırsatı

GENÇLERE STAJ İMKANI:
Üniversitelerde ve meslek liselerinde okuyanlar dikkat!

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Bu tarihi kaçırmayın! Öğrenciye, KOBİ’ye, ev ve araç sahiplerine 31 mart fırsatı

Gençlere kamuda ve özel sektörde staj imkanı sunmak için Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nce yürütülen 'Ulusal Staj Programı'na bu yıl katılmak isteyenler 31 Mart'a kadar başvurularını yapabilecek.

Bu tarihi kaçırmayın! Öğrenciye, KOBİ’ye, ev ve araç sahiplerine 31 mart fırsatı

Staj imkanından üniversitelerin lisans programlarının 2, 3 ve 4'üncü, ön lisans programlarının 1 ve 2'nci sınıf öğrencileri ile organize sanayi bölgeleri içerisinde yer alan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri yararlanabilecek.

Bu tarihi kaçırmayın! Öğrenciye, KOBİ’ye, ev ve araç sahiplerine 31 mart fırsatı

VERGİDE BEYAN VE İLK TAKSİT DÖNEMİ:
Gelir vergisi beyanname ve ilk taksit dönemi 31 Mart'ta bitiyor.Gerçek kişiler tarafından 2021'de elde edilen ticari kazanç, zirai kazanç, ücret, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan dolayı yıllık gelir vergisi beyannamelerinin bu tarihe kadar verilmesi gerekiyor.

Bu tarihi kaçırmayın! Öğrenciye, KOBİ’ye, ev ve araç sahiplerine 31 mart fırsatı

Gerçek kişiler tarafından 2021'de elde edilen ticari kazanç, zirai kazanç, ücret, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan dolayı yıllık gelir vergisi beyannamelerinin bu tarihe kadar verilmesi gerekiyor.

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