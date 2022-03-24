Bu tarihi kaçırmayın! Öğrenciye, KOBİ'ye, ev ve araç sahiplerine 31 Mart fırsatı
Öğrencilerin kamuda ve özel sektörde staj imkanından, firmaların faizsiz ve 24 ay geri ödemesiz destekten yararlanması için son tarih 31 Mart. Bu tarih; kira geliri elde edenler, serbest meslek sahipleri ve OGS kullanan araç sahipleri için de önem taşıyor...
24.03.2022 06:58 - Son Güncelleme: 24.03.2022 06:58
VERGİDE BEYAN VE İLK TAKSİT DÖNEMİ:
Gelir vergisi beyanname ve ilk taksit dönemi 31 Mart'ta bitiyor.Gerçek kişiler tarafından 2021'de elde edilen ticari kazanç, zirai kazanç, ücret, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan dolayı yıllık gelir vergisi beyannamelerinin bu tarihe kadar verilmesi gerekiyor.