E- DEVLET, PTT, VGM, İŞKUR, SGK duyurdu: Benim yoktur deyip almayanlar! 7'den 70'e herkese veriliyor! 1.250 TL- 6.000 TL - 12.000 TL biriken paranıza şimdi kavuşun!

Genç, yaşlı, çalışan, çalışmayan tüm herkese destek müjdesi geldi. 7'den 70'e herkes yararlanacak. Devlet kanadından her yıl hak sahibi vatandaşlara yardım ödemesi yapılarak rahat nefes alması sağlanıyor. 2022 yılı yapılan zamlardan destek ve yardım ödemeleri de nasibini aldı. Yardım ve destekler, devlet kurumları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafınca sağlanmaktadır. Destek ödemeleri başvurunun onaylanması halinde direkt hesaba geçiyor.Öte yandan yardımlar arasında bulunan cenaze, yol, doğum, kreş, eğitim benzer biçimde çoğu alandaki ödemeleri unutmuş olabilirsiniz. Sunulan bu yardımları geri alabilirsiniz. Peki devlette unutulan paralar nasıl geri alınabilir? İşte merak edilenler!