E- DEVLET, PTT, VGM, İŞKUR, SGK duyurdu: Benim yoktur deyip almayanlar! 7'den 70'e herkese veriliyor! 1.250 TL- 6.000 TL - 12.000 TL biriken paranıza şimdi kavuşun!
Yeni seneyle birlikte destek ve yardım ödemelerinde yapılan tutarda da artış yaşandı. Ödenecek yeni zamlı tutarlar kalem kalem hesaplanarak vatandaşlara duyurulmuştu. Ancak devletin vatandaşlara yaptığı yardımları almayı unutmuş olabilirsiniz. Bu yardımlar devlet kurumları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından sağlanıyor. Müracaatların onaylanması halinde ödemeler PTT ya da banka şubelerinden direkt olarak çekilebiliyor. Haberimizin içerisinden bu destekleri kontrol edebilirsiniz. İşte merak edilenler...
Genç, yaşlı, çalışan, çalışmayan tüm herkese destek müjdesi geldi. 7'den 70'e herkes yararlanacak. Devlet kanadından her yıl hak sahibi vatandaşlara yardım ödemesi yapılarak rahat nefes alması sağlanıyor. 2022 yılı yapılan zamlardan destek ve yardım ödemeleri de nasibini aldı. Yardım ve destekler, devlet kurumları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafınca sağlanmaktadır. Destek ödemeleri başvurunun onaylanması halinde direkt hesaba geçiyor.Öte yandan yardımlar arasında bulunan cenaze, yol, doğum, kreş, eğitim benzer biçimde çoğu alandaki ödemeleri unutmuş olabilirsiniz. Sunulan bu yardımları geri alabilirsiniz. Peki devlette unutulan paralar nasıl geri alınabilir? İşte merak edilenler!
DEVLETTE UNUTULAN PARA YARDIMLARI NASIL GERİ ALINIR?
SGK tarafından her yıl binlerce kişiye verilen yardımlardan birçoğu ne yazık ki hesapta kalıyor.
DEVLETİN YAPTIĞI PARA YARDIMLARI VE HESAPTA UNUTULAN PARALAR NELER?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden yapılan muhtaç kişiye destekler SGK ve İŞKUR üzerinden ulaştırılmaya çalışılıyor.