İkramiye+ekstra zamla 2'li gelir! 13.9 milyon Bağ-Kur SSK emeklisine yepyeni kazanç takvimi! 1999-2000 sonrası maaşı bağlanan herkes...
13.9 milyon Bağ-Kur SSK emeklisine yepyeni kazanç takvimi! İkramiye+ekstra zamla 2'li gelir! 1999-2000 sonrası maaşı bağlanan herkese yatıyor. Bayram ikramiyesi Türkiye'de emekli olan kişilere maaşlara ilave olarak ödenen bir tür ek ödeme olarak yılda iki kez hesaplara yatırılıyor. Emeklilik hakkı kazanıldığı tarihten itibaren bayram önceleri hesaplara yatırılıyor. Öte yandan bu ödemeler emekliye ek bir kazanç oluyor. Bayram öncesi milyonlarca kişiye tam 1.100 TL'lik ikramiye ödemesi yatıyor.
17.03.2023 09:04 - Son Güncelleme: 17.03.2023 09:04
Ülkemizde yaklaşık 13.9 milyon emeklinin merakla beklediği konulardan birisi ikramiye ödemeleri oluyor. Emekli maaşlarına ilave olarak ödenen bu ikramiyeler, emeklilere bayram öncesi ek bir kazanç sağlıyor. İki bayram öncesi SSK Bağ-Kur emeklilerinin hesabına 1.100 TL yatırılacak. Ramazan ayı için geri sayım devam ederken emekliler ikramiyelerin ödeme tarihlerini merakla bekliyor. Bu kapsamda milyonlarca kişi ikramiye ödemeleriyle ilgili yapılacak açıklamaya kilitlendi.
2'Lİ BAYRAM İKRAMİYESİ!
Emeklisi Nisan ve Haziran aylarında bayram ikramiyesi alacak. Bayram ikramiyesi tutarı 1.100 TL olacak.