İkramiye+ekstra zamla 2’li gelir! 13.9 milyon Bağ-Kur SSK emeklisine yepyeni kazanç takvimi! 1999-2000 sonrası maaşı bağlanan herkes...

Ülkemizde yaklaşık 13.9 milyon emeklinin merakla beklediği konulardan birisi ikramiye ödemeleri oluyor. Emekli maaşlarına ilave olarak ödenen bu ikramiyeler, emeklilere bayram öncesi ek bir kazanç sağlıyor. İki bayram öncesi SSK Bağ-Kur emeklilerinin hesabına 1.100 TL yatırılacak. Ramazan ayı için geri sayım devam ederken emekliler ikramiyelerin ödeme tarihlerini merakla bekliyor. Bu kapsamda milyonlarca kişi ikramiye ödemeleriyle ilgili yapılacak açıklamaya kilitlendi.