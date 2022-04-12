İKRAMİYE ZAMMI BELLİ OLDU! İki bayramda toplam 3.000 TL ödeme! Başkan Erdoğan bayram öncesi yüzleri güldürecek rakamı duyurdu! SSK, Bağkur'lu, dul, yetim...

Bu yıl asgari ücrete yapılan tarihi artış ve maaşlarda yapılan ek iyileştirmeler ikramiyede de bir zam umudunu ortaya çıkardı. Önümüzdeki ay ödenecek olan ikramiyeler için birçok rakam da gündeme getiriliyor. Bu akşam Kabine toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni rakamı açıklaması bekleniyor.