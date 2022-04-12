Gözler Kabine Toplantısı’nda! Emeklilerin bayram ikramiyesi kaç lira olacak? Yeni emekliler bayram ikramiyesi alabilecek mi?
Geçtiğimiz yıl artırılan ikramiyede bu yıl da zam beklentisi oluştu. Çeşitli rakamlar dile getiriliyor. Bu akşam Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın rakamı açıklaması bekleniyor. İki önemli formül öne çıkıyor. Peki kimler ikramiye alacak? Ödemeler nasıl yapılacak? Ödeme takvimi belli mi? Kimler kaç lira bayram ikramiyesi alacak? İşte cevapları
Emekliler bayramlardan önce ikramiye alıyorlar. Ramazan ve Kurban bayramları öncesi her emekliye maaşı ne olursa olsun eşit miktarda ikramiye ödeniyor. Yasa ilk çıktığında bin liradan toplamda 2 bin lira olan bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl toplamda 2.200 TL olarak ödendi. Bu yıl asgari ücrete yapılan tarihi artış ve maaşlarda yapılan ek iyileştirmeler ikramiyede de bir zam umudunu ortaya çıkardı. Önümüzdeki ay ödenecek olan ikramiyeler için birçok rakam da gündeme getiriliyor. Bu akşam kabiune toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip erdoğan'ın yeni rakamı açıklaması bekleniyor.
Peki ikramiyeyi kimler alacak? Nasıl ödenecek? İşte tüm soruların cevapları...
*Kimler ikramiye ödemesini alabiliyor?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.
*İkramiye için başvuru gerekiyor mu?
Hayır emeklilerin ikramiyeleri için bir başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor. Ödemeler otomatik olarak emekli maaşı aldıkları hesaplara yatırılacak. Bu konuda bazı dolandırıcılar emekliler ile irtibata geçiyor. Hiç kimseye bilgilerinizi vermeyin. Zaten otomatik olarak ikramiyeler yatırılıyor, bir işlem yapılmasına da gerek yok.