7 ilde 2+1, 260 bin TL'ye 3+1 daire satışı! 🥁TOKİ'den 1.086 TL ödeyerek ev sahibi olun! %25 peşinatla taksitleri kiradan çok daha ucuz! Düğmeye basıldı...
TOKİ Nisan ayı amacıyla pek çok ilde yeni projeler amacıyla hazırlıklara başladı. Hem de yapımı biten konutların satışı da açık artırma ya da kuralı yöntemle sürüyor. Daire sahibi olmak isteyenler bağlamında 1.086 lira taksit aralığında müthiş fırsat sunulacak. Her ay duyurduğu projelerle on binlerce vatandaşı ev sahibi yapan TOKİ yeni projelerini açıkladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı çok sayıda yeni proje başlattı. Bazı illerde daireler amacıyla müracaat süreci tamamlanırken pek çok ilde de müracaatlar alınmaya devam ediyor. Bütçesine makul bir konut sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş ise TOKİ'nin satışa sunmuş olduğu ucuz taksit ödemeli konut projelerini merak ederek bilgi edinmek istiyor.
TOKİ yeni projelerine hız kesmeden devam ediyor. Kira öder gibi ev almak artık daha kolay. TOKİ 7 ilde projeler hazırlanıyor. Ev sahibi olmak isteyenlere TOKİ'den ardı ardına müjdeli haberler geliyor. Uygun taksit imkanı sunan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı onlarca ilde projeler üretmeye devam ediyor. Başvuru aşaması devam eden projelerin yanında pek çok ilçede ihale aşamasındaki projelerde ev sahibi olmak isteyenlerin dikkatini çekiyor. İşte TOKİ Nisan ayı kampanyaları...
KİLİS İLİ MERKEZ İLÇESİ TAHTALI MAHALLESİ 168 ADET KONUT ALT GELİR GRUBU TOPLU KONUT UYGULAMASI
SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
Proje Adı: KİLİS İLİ MERKEZ İLÇESİ TAHTALI MAHALLESİ 168 ADET KONUT
Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 37 adet
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)
Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara
İletişim İnternet: www.toki.gov.tr
İletişim telefon: 444 86 54
Başvuru tarihleri: 11 Nisan 2022 - 15 Nisan 2022
Başvuru Bedeli: 1.000.- TL
Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: T. Halk Bankası AŞ. Projenin İlindeki Şubeler ve e-Devlet üzerinden (eDevlet başvuruları 14 Nisan 2022 tarihinde sona erecektir.)
Başvuru alınacak konut tipleri: 2+1
Kura Tarihi: 22 Nisan 2022
Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: T. Halk Bankası A.Ş. Kilis
Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 09 Mayıs 2022 - 13 Mayıs 2022 arasında
Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 23 Mayıs 2022 - 25 Mayıs 2022 arasında
(Asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için)
Başvurular 1 kategoride kabul edilecektir;
1)"Diğer alıcı adayları" kategorisi
1) BAŞVURU ŞARTLARI:
1. T.C. vatandaşı olması,
2. Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması,
Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun bulunmaması (tarla, bağ, bahçe, köyevi ve işyeri hariç)
3. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak,