7 ilde 2+1, 260 bin TL’ye 3+1 daire satışı! 🥁TOKİ’den 1.086 TL ödeyerek ev sahibi olun! %25 peşinatla taksitleri kiradan çok daha ucuz! Düğmeye basıldı...

1) BAŞVURU ŞARTLARI:

1. T.C. vatandaşı olması,

2. Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması,

 Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun bulunmaması (tarla, bağ, bahçe, köyevi ve işyeri hariç)

3. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak,