İşçi alacaklarına 1 ayda çözüm! Hangi sorunlarda arabulucuya gidilir? Ne kadar sürede başvurulmalı? İşte tüm detaylar...
İşyeri ile çalışanlar arasında yaşanan sorunlarda arabulucuya gitmek gerekiyor. Arabulucu sorunlara 1 ay içinde uzlaşma yolunu açıyor. İşte detayları...
06.04.2022 07:00 - Son Güncelleme: 06.04.2022 07:00
■ Hangi davalara bakıyor?
Çalışan tarafından talep edilebilecek kıdem, ihbar, kötü niyet, eşitliğe aykırılık ve mobbing tazminatı, fazla mesai, yıllık izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, prim, ikramiye ve benzeri işçilik alacaklarının söz konusu olması halinde arabulucuya gidilmesi gerekiyor.
■ Arabulucu nasıl seçilecek?
Başvuru karşı tarafın, yerleşim yerindeki veya işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna yapılıyor. Bunun için adliyelerden bilgi alınabilir.
■ Dava ne kadar sürede çözülüyor?
Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren 3 hafta içinde sonuçlandırmak zorunda. Bu süre en fazla 1 hafta uzatılabiliyor.