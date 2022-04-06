İşçi alacaklarına 1 ayda çözüm! Hangi sorunlarda arabulucuya gidilir? Ne kadar sürede başvurulmalı? İşte tüm detaylar...

■ Hangi davalara bakıyor?

Çalışan tarafından talep edilebilecek kıdem, ihbar, kötü niyet, eşitliğe aykırılık ve mobbing tazminatı, fazla mesai, yıllık izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, prim, ikramiye ve benzeri işçilik alacaklarının söz konusu olması halinde arabulucuya gidilmesi gerekiyor.

